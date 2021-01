NBA 2020 Draft'ın 1 numarası Anthonty Edwards oldu

NBA 2020 Draft'ı dün gece gerçekleştirildi. İlk tur birinci sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçilen isim ise Anthonty Edwards oldu.

NBA’de 22 Aralık’ta başlayacak olan yeni sezon öncesinde NBA Draft gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle merkez stüdyo üzerinden internet bağlantılarıyla gerçekleştirilen geceye, oyuncular bulundukları şehirlerinden katıldı.

NBA Başkanı Adam Silver’ın başlattığı gecede Minnesota Timberwolves, Georgia’dan 19 yaşındaki guard Anthony Edwards’ı seçti.

2 numaradan seçme hakkına sahip Golden State Warriors ise Memphis Tigers’tan pivot James Wiseman’ı kadrosuna kattı.

Michael Jordan’ın sahibi olduğu Charlotte Hornets da 18 yaşındaki guard LaMelo Ball’u draft etti. 1. sıradan seçilmesi beklenen Ball’un ağabey Lonza Ball da 2017 yılında Los Angeles Lakers tarafından 2. sırada draft edilmişti.

İşte 60 kişilik tam liste:

Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards

Golden State Warriors: James Wiseman

Charlotte Hornets: LaMelo Ball

Chicago Bulls: Patrick Williams

Cleveland Cavaliers: Isaac Okoro

Atlanta Hawks: Onyeka Okongwu

Detroit Pistons: Killian Hayes

New York Knicks: Obi Toppin

Washington Wizards: Deni Avdija

Phoenix Suns: Jalen Smith

San Antonio Spurs: Devin Vassell

Sacramento Kings: Tyrese Haliburton

New Orleans Pelicans: Kira Lewis

Boston Celtics: Aaron Nesmith

Orlando Magic: Cole Anthony

Detroit Pistons: Isaiah Stewart

Oklahoma City Thunder: Aleksej Pokusevski

Dallas Mavericks: Josh Green

Detroit Pistons: Saddiq Bey

Miami Heat: Precious Achiuwa

Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey

Denver Nuggets: Zeke Nnaji

Minnesota Timberwolves: Leandro Bolmaro

Denver Nuggets: RJ Hampton

Oklahoma City Thunder: Immanuel Quickley

Boston Celtics: Payton Pritchard

Utah Jazz: Udoka Azubuike

Minnesota Timberwolves: Jaden McDaniels

Toronto Raptors: Malachi Flynn

Memphis Grizzlies: Desmond Bane

Dallas Mavericks: Tyrell Terry

Charlotte Hornets: Vernon Carey

New York Knicks: Daniel Oturu

Philadelphia 76ers: Theo Maledon

Memphis Grizzlies: Xavier Tillman

Dallas Mavericks: Tyler Bey

Oklahoma City Thunder: Vit Krejci

Detroit Pistons: Saber Lee

New Orleans Pelicans: Elijah Hughes

Sacramento Kings: Robert Woodard

San Antonio Spurs: Tre Jones

Charlotte Hornets: Nick Richards

Sacramento Kings: Jahmius Ramsey

Chicago Bulls: Marko Simonovic

Milwaukee Bucks: Jordan Nwora

Portland Trail Blazers: CJ Elleby

Boston Celtics: Yam Madar

Golden State Warriors: Nico Mannion

Philadelphia 76’ers: Isaiah Joe

Atlanta Hawks: Skylar Mays

Golden State Warriors: Justinian Jessup

Houston Rockets: Kenyon Martin Jr.

Washington Wizards: Cassius Winston

Indiana Pacers: Cassius Stanley

Los Angeles Clippers: Jay Scrubb

Charlotte Hornets: Grant Riller

Brooklyn Nets: Reggie Perry

Philadelphia 76’ers: Paul Reed

Toronto Raptors: Jalen Harris

Milwaukee Bucks: Sam Merrill