Nazlıaka “kelepçeli fantezi” sözlerini mahkemeye taşıdı

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa görüşmelerinin ikinci turunda kendini kürsüye kelepçelediği eylem için ‘kelepçeli fantezi’ ifadelerini kullanan Fuat Uğur, Talat Atilla ve Ömer Turan’a dava açtı.

Avukatı Gökhan Candoğan aracılığıyla Ankara Adliyesi’nde tazminat davası açan Nazlıaka, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “eleştiri sınırları aşılarak öz ve biçim arasındaki dengenin bozulmasına, cinsiyetçi söyleme ve dürüstlük kurallarına aykırı olan beyanlara” dair aldığı kararlara vurgu yaparak ilgili kanun hükümlerini hatırlattı.

Nazlıaka: Bu çirkin sözleri kendine yakıştıranlar, kadına şiddete hizmet ediyor

Davayı açtıktan sonra açıklama yapan Nazlıaka: “Bir siyasetçi olarak elbette eleştirilere açık olmak zorundayız. Ancak hakkımda söylenenler eleştiri sınırlarının çok ötesindedir. Gerçeğe aykırı, onur kırıcı ve şahsımı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu sözleri sarf edenler yargı önünde hesap vermelidir.

Bir kadını hedef göstermenin en kolay yolu; kadını cinsiyeti üzerinden ayrıştırmak, aşağılamak ve toplumsal normlar üzerinden onun yaşantısına dair önyargılar oluşturmaktır. Benim yaptığım demokratik eylemi bir erkek vekil yapsaydı, acaba yine kırbaç, fantezi gibi kelimeler havada uçuşacak mıydı? Elbette hayır! Bu zihniyetlere İstanbul Sözleşmesi’ni hatırlatmak isterim” dedi ve sözleşmenin siyasi, söylemsel başta olmak üzere her türlü düzlemde gerçekleştirilen ayrımcılığın şiddet doğurduğu maddesine atıfta bulundu: “Bu zihniyetler, bastırılmış bilinçaltını bu eylem üzerinden kadın düşmanlığı olarak dışa vuruyor. Her söz sahibine aittir. Bu çirkin sözleri kendine yakıştıranlar, kadına şiddetin bir türü ve ilk aşaması olan sözlü şiddete hizmet ettiklerinin farkına varmalıdır” dedi.

Ne olmuştu?

Nazlıaka, 19 Ocak günü Anayasa görüşmelerinin ikinci turunda kendini Meclis kürsüsüne kelepçelemiş ve MHP milletvekillerine seslenmişti.

Nazlıaka’nın demokratik hakkını kullanarak yaptığı bu protesto, Kanal 24 yorumcusu Ömer Turan tarafından “Meclis sizin kişisel fantezilerini gerçekleştireceğiniz bir yer değildir. Kelepçe ya da kırbaç, gidin evinizde yapın, Meclis’i kirletmeyin!”, Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur tarafından; “Aylin Nazlıaka’nın kelepçe fantezisi. Bir dahaki sefere deri giysili kırbaçlı adamı da getirsin yanına. Çok eğlenceli olur” diye yorumlanmıştı.

Fuat Uğur kendine tepki gösterenlere ise; “CHP’li ve solcu sapıklar, kadını ve erkeği hepsi birden ağız dolusu küfürlerle saldırıyor. Ağızları lağım çukuru. Sözümüz turnusol kağıdı” diyerek hakaret etmişti. Nazlıaka’nın saldırıya uğraması üzerine ise “fantezi bitti” diye yakışıksız imalarda bulunmuştu. Aynı saatlerde A Haber’de yayınlanan Arka Plan yorumcusu Talat Atilla, Nazlıaka ile ilgili; “… senin bu milletten kopalı, bu milletle bağını koparalı bu kadar yıllar olmuş, sen geliyorsun, son dakika itibariyle eylem olarak kelepçeli, kırbaçlı bir eylemi milletin önüne direnme olarak getiriyorsun” demişti.