Nazlıaka: Başı açık, başı kapalı beraber yola karşı mücadele veriyor

Hülya Karabağlı / Ankara

ODTÜ'de yol yapımına karşı öğrenci direnişinin yanında yer alan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, "Başbakanın, 3 bin kolluk gücüyle girebildiği ODTÜ'den rövanş alma isteği var" dedi. ODTÜ içinden yol geçirilmesine, ağaçların katledilmesine başı açık, başı kapalı öğrencilerin birlikte mücadele verdiklerini söyleyen Nazlıaka, türbanlı öğrencilere karşıymış izlenimi veren protestonun perde arkasını anlattı. "Öğrencilerle konuştum" diyen Nazlıaka, "ODTÜ' yurtlarında çocuk düşürüldüğünü, fuhuş yapıldığını söylemelerinin ODTÜ'yü ve ODTÜ yurtlarını karalama kampanyası olduğunu ve ortaya koydukları tepkinin de buna yönelik olduğunu aktardılar" dedi.

'İktidar bilinçli olarak ODTÜ'yi itibarsızlaştırma çabasında'

"Son olayda, yine türban üzerinden mağduriyet hikayesi yaratılmaya çalışılıyor" diyen Nazlıaka, "Ben, başı açık, başı kapalı haksızlığa uğrayan herkesin yanındayım. Çünkü hak savunuculuğu bütüncül bir duruştur".

ODTÜ'de olanları T24'e değerlendiren Nazlıaka,"Dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi içinde 60. sırada olan ve Türkiye'nin gurur kaynağı ODTÜ, iktidar tarafından son dönemde bilinçli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor" dedi.



Gezi Parkı'ndan sonra geceli gündüzlü öğrencilerin ve ailelerinin yanında yer alan eski ODTÜ'lü Nazlıaka'nın sözleri şöyle:

'Şehrine, doğasına, üniversitesine sahip çıkanlar linç edilmek isteniyor'

"Başbakanın 3 bin kolluk gücüyle girebildiği ODTÜ'den bir rövanş alma isteği var. Bu nedenle, şehrine, üniveritesine, doğasına sahip çıkan insanlar linç edilmeye çalışılıyor.Son olayda da yine türban üzerinden mğduriyet hikayesi yaratılmaya çalışılıyor. Ben, başı açık, başı kapalı haksızlığa uğrayan herkesin yanındayım."

'ODTÜ yurduna karalama kampanyası'

"Protestocu gençlerle görüştüm. Bana yurt kayıtları esnasında gösterdikleri tepkinin kişilerin kılık kıyafetinden zıyade söylediklerine yönelik olduğunu ilettiler. ODTÜ yurtlarında çocuk düşürüldüğünü, fuhuş yapıldığını söylemelerinin ODTÜ ve yurtlarını karalama kampanyası olduğunu ve tepkilerinin de buna yönelik olduğunu aktardılar."

'Yola karşı birlikte mücadele'

"ODTÜ mezunu olarak, Türkiye'nin gururu olan bu üniversitenin tibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğim. Şu anda başı örtülü, başı açık üniversitelerinden yol geçmemesi için beraber mücadele ediyorlar. iktidarın bu ülkeyi bölerek yönetmesine gençler izin vermeyecek.

Türban üzerinden açıklama yapan devlet temsilcileri şunu iyi anlamalı, artık yeni bir dönem başladı. Bu dönemde, nasıl bir gençelik istediğini söyleyen başbakana karşı nasıl başbakan istediğini söyleyen bir gençlik var."

'Kesilen ağaçların yerine dikiyorlar'

"Gençlere ne yapmalarını dayatan iktidara karşı, gençlerin ne istediğini sormasını bekleyen bir genç hareketi var. Omuz omuza mücadele ediyorlar. Dozerlere, tomalara, polis müdahalelerine karşı pasif direniş sergiliyorlar. Ellerinde ağaç fidanı, kesilen ağaçların yerine ağaç dikmeye çalışıyorlar. devlet büyükleri gelip bu gençlerle görüşse şu ana kadar olan bitenlerden çok utanırlar. Sayın cumhurbaşkanı, zulüm uygulanan bu çocukların da cumhurbaşkanıdır."