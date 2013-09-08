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Politika

Nazlıaka: Başı açık, başı kapalı beraber yola karşı mücadele veriyor

Nazlıaka: Son olayda, türban üzerinden mağduriyet hikayesi yaratılmaya çalışılıyor

08 Eylül 2013 15:57

Hülya Karabağlı / Ankara

ODTÜ'de yol yapımına karşı öğrenci direnişinin yanında yer alan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, "Başbakanın, 3 bin kolluk gücüyle  girebildiği  ODTÜ'den rövanş  alma isteği var" dedi. ODTÜ içinden yol geçirilmesine, ağaçların katledilmesine  başı açık, başı kapalı öğrencilerin  birlikte mücadele verdiklerini söyleyen Nazlıaka, türbanlı öğrencilere karşıymış izlenimi veren protestonun perde arkasını anlattı. "Öğrencilerle konuştum" diyen Nazlıaka, "ODTÜ' yurtlarında çocuk düşürüldüğünü, fuhuş yapıldığını söylemelerinin ODTÜ'yü ve ODTÜ yurtlarını karalama kampanyası olduğunu ve ortaya koydukları tepkinin de buna yönelik olduğunu aktardılar" dedi.

 

'İktidar bilinçli olarak ODTÜ'yi itibarsızlaştırma çabasında'

 

"Son olayda,  yine türban üzerinden mağduriyet hikayesi yaratılmaya çalışılıyor" diyen Nazlıaka, "Ben, başı açık, başı kapalı haksızlığa uğrayan herkesin yanındayım. Çünkü hak savunuculuğu bütüncül bir duruştur".

ODTÜ'de olanları T24'e değerlendiren Nazlıaka,"Dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi içinde 60. sırada olan ve Türkiye'nin gurur kaynağı ODTÜ, iktidar tarafından son dönemde bilinçli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor" dedi.
 
Gezi Parkı'ndan sonra geceli gündüzlü  öğrencilerin ve ailelerinin yanında yer alan eski ODTÜ'lü Nazlıaka'nın sözleri şöyle:

 

'Şehrine, doğasına, üniversitesine sahip çıkanlar linç edilmek isteniyor'

 

"Başbakanın 3 bin kolluk gücüyle girebildiği  ODTÜ'den bir rövanş alma isteği var. Bu nedenle, şehrine, üniveritesine, doğasına sahip çıkan insanlar  linç edilmeye çalışılıyor.Son olayda da yine türban üzerinden mğduriyet hikayesi yaratılmaya çalışılıyor. Ben, başı açık, başı kapalı haksızlığa uğrayan herkesin  yanındayım."

 

'ODTÜ yurduna karalama kampanyası'

 

"Protestocu gençlerle görüştüm. Bana yurt kayıtları esnasında gösterdikleri tepkinin kişilerin  kılık kıyafetinden zıyade söylediklerine yönelik olduğunu ilettiler. ODTÜ  yurtlarında çocuk düşürüldüğünü, fuhuş yapıldığını  söylemelerinin  ODTÜ  ve yurtlarını karalama kampanyası olduğunu ve tepkilerinin de buna yönelik olduğunu aktardılar."

 

'Yola karşı birlikte mücadele'

 

"ODTÜ mezunu olarak, Türkiye'nin gururu olan bu üniversitenin tibarsızlaştırılmasına izin  vermeyeceğim. Şu anda başı örtülü, başı açık  üniversitelerinden yol geçmemesi için beraber mücadele ediyorlar.  iktidarın bu ülkeyi bölerek yönetmesine gençler  izin vermeyecek.

Türban  üzerinden  açıklama yapan devlet temsilcileri şunu iyi anlamalı, artık yeni bir dönem başladı. Bu dönemde,  nasıl bir gençelik istediğini  söyleyen  başbakana karşı  nasıl başbakan istediğini  söyleyen bir gençlik var."

 

'Kesilen ağaçların yerine dikiyorlar'

 

"Gençlere ne yapmalarını dayatan iktidara karşı, gençlerin ne istediğini sormasını bekleyen bir genç hareketi var. Omuz omuza mücadele ediyorlar.  Dozerlere, tomalara, polis müdahalelerine karşı pasif direniş sergiliyorlar.  Ellerinde ağaç fidanı, kesilen ağaçların yerine ağaç dikmeye çalışıyorlar.  devlet büyükleri  gelip  bu  gençlerle görüşse  şu ana kadar olan bitenlerden çok utanırlar. Sayın cumhurbaşkanı, zulüm uygulanan  bu çocukların da cumhurbaşkanıdır."

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