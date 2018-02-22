Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak: Annem darbeci değil ama suçlu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan ve geçtiğimiz hafta müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, annesine verilen cezaya ilişkin ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ‘Sayın Cumhurbaşkanı’mıza bir kere daha hayran kaldım. Annemin hapiste olmasına rağmen beni kabul etti, derdimi dinledi vakit ayırdı” açıklamasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Ilıcak, “Bir ceza bekliyordum ama bu kadar ağırını beklemiyordum” dedi.

RS FM'den Yavuz Oğhan'a konuşan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak “Annem darbeci değil. Ama bu FETÖ'cülere aldanıp da bunların lehine yazı yazdı mı yazdı. Bunlar suçsa suçlu. Darbeci mi değil, FETÖ'cü mü değil” diye konuştu. Mehmet Ali Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme için de “Ben Cumhurbaşkanı’ndan kendim için bir şey isteyebilirim ama anneme kefil olamam ki. Ben annem için şudur budur, şunu yapar yapmaz diyemem ki...”ifadelerini kullandı.

“Keşke beni dinleyebilseydi”

Annesiyle fikri olarak bambaşka noktalarda olduklarını belirten Mehmet Ali Ilıcak “Ben annemin son 4-5 yıldaki yazılarını hiç tasvip etmedim. Bunu alenen söyledim. Hep de uyardım. Keşke beni dinleyebilseydi, bunların hiçbiri başına gelmeyecekti” diye konuştu.



“Annem darbe olsun saikiyle yapmamıştı. Yanlış tarafta yer aldı. Karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil” diyen Ilıcak şu ifadeleri kullandı:



“Annemle karardan sonra ilk defa bugün konuştum. Morali iyi. Kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulabileceğini düşünüyor. Böyle bir cezayı hak etmediğini düşünüyor.

Ben ona 3 sene evvel evde otururken, çocuğum da vardı yanımızda, dedim ki; bu kafada gidersen bu çocuğun büyüdüğünü göremeyeceksin.”



Annesine verilen cezada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dahli olmadığını söyleyen Mehmet Ali Ilıcak “Ama bir sürü kraldan çok kralcı olduğu için etrafta, bir şekilde rövanşist bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Kefil olamam ki”

Ilıcak, “geçen sene Erdoğan’la yaptığınız görüşmede annenizin bahsi açıldı mı” sorusuna ise “Ben Cumhurbaşkanı’ndan kendim için bir şey isteyebilirim ama anneme kefil olamam ki. Ben annem için şudur budur, şunu yapar yapmaz diyemem ki...” diye yanıt verdi.

“Bunlar suçsa suçlu”

Yavuz Oğhan’ın “Sizce anneniz suçlu mu” sorusuna Mehmet Ali Ilıcak "Bu kadar ağır bir cezayı hak etmiyordu" diye cevap verdi. Ilıcak “Darbeci değil. Ama bu FETÖ'cülere aldanıp da bunların lehine yazı yazdı mı yazdı. Bunlar suçsa suçlu. Darbeci mi değil, FETÖ'cü mü değil. Annem hiçbir zaman bir tarikatın bir cemaatin içerisinde olmaz" ifadelerini kullandı.