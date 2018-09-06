Nazlı Ilıcak'ın müebbet hapsi istendi

Yüksel KOÇ - Şengüler Yeşil / İSTANBUL DHA - TAHŞİYECİLER grubuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından imha edilmiş belgeyi yayınladığı gerekçesi ile hakkında, \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak\'ın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Nazlı Ilıcak tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi\'nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Ilıcak\'ın avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı Hakan Özer, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Özer, 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi\'nde Tahşiyeciler grubunu konu alan yazı yazdığını, yazıda imha edilmiş gizli ibareli belgenin içeriğine yer verildiğini, gizli ibareli bu belgeyi basın kuruluşlarına dağıttığını belirterek Nazlı Ilıcak\'ın, \"Siyasi ve askeri casusluk\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Nazlı Ilıcak da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkemede Nazlı Ilıcak ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nazlı Ilıcak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Tayşiyeciler gurubuna ilişkin olarak hazırlanan, daha sonra da imha edilerek kayıtlardan çıkarılan belgeyi yayınlamakla suçlanıyor.

Nazlı Ilıcak\'ın, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



