Nazlı Ilıcak'ın koruması tutuklandı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün sürekli basın kartı iptal edilen gazeteci Nazlı Ilıcak'ın koruması Serdar A, tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Nazlı Ilıcak'ın koruması Serdar A, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Milas'taki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.