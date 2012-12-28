Nazlı Ilıcak'ın evinde ikinci Kürt sorunu zirvesi

BDP'li siyasetçiler ile gazeteciler, 6 ay aradan sonra bir kez daha Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın evinde bir araya geldi. Yemekli toplantıda Kürt sorununda gelinen nokta ve geleceği tartışıldı. Toplantıya katılan gazetecileren Kadri Gürsel, toplantının ayrıntılarını Milliyet gazetesinde köşesinden aktardı.

İşte Gürsel'in yazısından bir bölüm

Nazlı Ilıcak önceki akşam Çengelköy sırtlarındaki evinde bu yıl içinde ikinci kez köşe yazarlarıyla Kürt siyasetçilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı.

İlk buluşmanın tarihi 27 Haziran’dı.

Sofradaki Kürt siyasetçiler bu kez BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ve BDP Eş Başkan Yardımcısı Filiz Koçali idi.

Köşe yazarları da Mehmet Altan, Sedat Ergin, Altan Öymen, Soli Özel, Nuray Mert, Neşe Düzel, Oral Çalışlar ve bendeniz idik.

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Kışanak, “KCK” adı altında BDP’ye karşı sürdürülen toplu tutuklama kampanyalarının partilerine ve barış arayışlarına olan olumsuz etkilerinden bahsederken konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Aktarıyorum:

“BDP’yi çökertme amacını güden KCK operasyonları partimizin içe kapanmasına neden oluyor. Şu an cezaevlerindeki KCK tutuklularının 5 bini, BDP’nin seçilmişi, üyesi ve çalışanı. BDP’den rahatlatıcı, tansiyonu düşürücü adımlar atması bekleniyor ama bunun koşulları yok. Yapsak da boşa çıkıyor. Mesela bir Çanakkale Şehitliği’ni BDP olarak ziyaret etmenin koşulları yok. Bizde güven bu kadar zedelenmişken başkasının güvenini artırmakta tutuk kalıyoruz”.

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Kışanak, geçen günlerde sınır bölgesindeki Kızıltepe, Suruç, Nusaybin, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerine giderek partilileriyle toplantılar yaptığını naklettikten sonra gözlem ve izlenimlerini masadakilerle paylaştı.

Kışanak’ın Ceylanpınar’ın sınır komşusu Resulayn’da PYD’yle çatışan bazı cihadist gruplara Ankara’nın verdiği desteğe dair anlattıklarının yenilir yutulur şeyler olmadığını baştan belirtmeliyim. Aşağıdaki ifadeler Kışanak’a aittir:

“Suriye’deki durum artık Türkiye’ye sirayet ediyor. Bazı silahlı grupların tahkim edilerek sınırdan Suriye tarafına geçirildiği Ceylanpınar’da yerel halk tarafından çıplak gözle görülüyor. Büyük kısmı El Nusra Cephesi’nden. Otobüslerle getiriliyorlar. İlçedeki bazı Arap köyleri üzerinde bu grupları evlerinde barındırmaları için baskılar var. Evlerin bu kişiler tarafından kullanılmasında Türkiye ısrar ederse bu ileride Kürtler ve Araplar arasında sorunlara yol açabilir. Resulayn’daki Kürt ve Araplar arasında çatışma yok. Esad güçleri tamamen çekildi; Türkiye çatışma ihraç etmezse çatışma için bir neden yok.”

Ankara’dakilerin artık üç maymunu oynamayı bırakıp, benzerlerine Batı basınında da rastlanan bu iddialara somut bir cevap vermesinin vakti gelmedi mi?