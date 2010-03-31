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Politika

Nazlı Ilıcak'a 11 ay hapis cezası

Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararı veren İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi cezayı erteledi.

Nazlı Ilıcak'ın cezaya konu yazısı 25 Mayıs 2009 tarihinde Sabah gazetesinde yayımlandı.

Yazıda Ilıcak, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın kayıp trilyon davasında "Cumhurbaşkanı Gül yargılansın" kararını eleştiriyordu.

Hakim Kaçmaz'ın suç duyurusu üzerine yazı mahkeme tarafından incelendi.

Mahkeme yazıda Hakim Kaçmaz'a "Basın yolu ile alenen hakaret" suçunu işlendiğine karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği 11 ay 20 günlük hapis cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Yani Ilıcak 5 yıl içerisinde benzeri bir suç işlerse aldığı hapis cezaları işletilecek.

Hakim Osman Kaçmaz'ın hakkında yapılan haberlere ilişkin 70 civarında benzeri dava bulunuyor.



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