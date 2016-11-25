Nazlı Ilıcak: Zekeriya Öz'ün bana kumpas kurduğunu şimdi anlıyorum

Posta gazetesi yazarı ve Odatv davası sanığı Nedim Şener, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak’ın cezaevinden gönderdiği notu köşesinde yayımladı. Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak, Ergenekon davası savcısı firari Zekeriya Öz'ün kendisine kumpas kurduğunu ileri sürdü. Ilıcak, cezaevinden kızı Aslı Ilıcak ile gönderdiği mesajda "Savcı Zekeriya Öz’ün OdaTV soruşturması için bana kumpas kurduğunu şimdi anlıyorum. Küçücük bir nottan yola çıkarak ağzımdan ‘Şikayetçiyim’ lafını yakalayarak davayı üzerime yıkmıştır" dedi.

Nedim Şener'in Posta gazetesinin bugünkü (25 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan 'Nazlı Ilıcak: Zekeriya Öz bana kumpas kurdu' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kızı, Aslı Ilıcak aracılığıyla cezaevinden gönderdiği not şöyle; “Savcı Zekeriya Öz, Odatv iddianamesini hazırlarken, Soner Yalçın’da ele geçen belgeler arasında benim de ismimin yer aldığı not defteri dolayısıyla ifademe başvurmuştu. Bu notta benim gazeteci G.C. ile yakın bir münasebetim olduğu ileri sürülüyordu.

Ben böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yakın arkadaşım G.C.'nin meslektaşım, eşi C.’nin de arkadaşım olduğunu ifade ettim. Bunun üzerine Zekeriya Öz, ‘Şikayetçi misiniz?’ diye sordu. Ben de notta yazan gibi bir durumun olmadığını, bunun açıklığa kavuşması için şikayetçi olacağımı söyledim.

OdaTV iddianamesi 29 Ağustos 2011’de kamuoyu ile paylaşılınca, ‘Şikayetçi’ olarak tek benim ismimin yazıldığını ve iddianamenin böyle hazırlandığını gördüm. Hemen avukatlarım aracılığıyla (O zamanlar Sabah’ta çalışıyordum. Oradaki avukatlar bakıyordu davalarıma) şikayetimden vazgeçtiğimi bildirdim. Uzun uğraşlar sonucunda bu ancak 23 Ocak 2012’de gerçekleşebildi.

Savcı Zekeriya Öz’ün OdaTV soruşturması için bana kumpas kurduğunu şimdi anlıyorum. Küçücük bir nottan yola çıkarak ağzımdan ‘Şikayetçiyim’ lafını yakalayarak davayı üzerime yıkmıştır.”