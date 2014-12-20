Nazlı Ilıcak: Türkiye zor durumda; binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete...

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 14 Aralık operasyonu sonrası Zaman'da yazarların fikir ve görüşlerine yer vermek için açılan "Demokrasi Köşesi" için bir yazı kaleme aldı. Ilıcak, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belli ki AB’nin hukuk adına, özgürlükler adına müdahalesinden rahatsız. Maalesef Türkiye zor durumda. Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete" dedi.

Ilıcak'ın Zaman'da "Medyaya Gözdağı" başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2014) yazısı şöyle:

Medyaya Gözdağı

17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu tertibin sorumlusu olarak kendisini kurtarmak için Cemaat’i hedef gösterdi. Yani aynı Balyozcuların, Ergenekoncuların taktiğini uyguladı. Medyaya da büyük bir baskı uygulamak suretiyle yolsuzluk haberlerinin yayınlanmasını engellemeye çalıştı. Bir kısım medya, bu verilen gözdağından çekindi. Bazı haber kanalları ne polis ne de avukatların düşüncelerine yer veriyor. Buna mukabil, güdümlü ve bir yerlerden yönlendirildikleri belli olan angajmanlı gazeteciler sürekli konuşuyor ve her şeyden yine Cemaat’i sorumlu tutuyor.

Bu durumu benimsemeyen birkaç medya kuruluşundan biri de Samanyolu Grubu, Zaman Gazetesi. Tayyip Erdoğan, bundan büyük bir rahatsızlık duyuyor. Susturmak için her yolu deniyor. Bank Asya’nın bile üzerine geldi. Her gün ağza alınmadık küfürler ediyor. Ama susturamadı. Bu medya gerçeklerin üzerine gitmeye devam ediyor. Bence bu operasyonun sebebi bu: Bir gözdağı vermek ve susturmak, 25 Aralık yolsuzluk iddialarından kurtulmak.

Cumhurbaşkanı yolsuzlukların üstünü örtmek için her şeyi yapmaya kararlı. AB hukuk dışı adımlara müdahale ediyor. Cumhurbaşkanı ise onlara ‘ben sizi takmam’ cevabını veriyor. Ama tabiî ki bu kadar sözün arkasında duracak yetkilere sahip değil. Türkiye’nin kaç yıllık politikası var. AK Parti’den önce de devam eden bir politika bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki AB’nin hukuk adına, özgürlükler adına müdahalesinden rahatsız. Maalesef Türkiye zor durumda. Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete…