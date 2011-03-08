-NAZLI ILICAK ERGENEKON'DAN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Gazeteci Nazlı Ilıcak, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalarda ele geçirilen belgelere ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile görüşmek için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Savcı ve hakimlerin kullandığı protokol kapısından adliyeye giriş yapan Ilıcak, burada basın mensuplarının ''Neden geldiniz?'' sorusuna karşılık, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince arandığını belirterek, ''Savcı Zekeriya Öz'ün benimle konuşmak istediğini söylediler. Çıkan bazı belgeler varmış Odatv'de benim ve ailem hakkında... Bazı uygulamalar varmış. Herhalde o konuda beni bilgilendirecekler ve müşteki olup olmayacağımı soracaklar'' dedi. Bir gazetecinin, ''Müşteki olacak mısınız?'' sorusu üzerine ''Bir görelim, bir değerlendirelim. Tabii ki aleyhimde böyle bir kasıt varsa şikayetçi olabilirim'' ifadesini kullanan Ilıcak, ''Başka isimler de var mı?'' sorusuna karşılık da ''İşte onları ben bilmiyorum. Gazetecilere yansıyan başka isimler vardı biliyorsunuz. Mesela bir Yavuz Donat'ın ismi vardı, öyle görmüştüm. Gazeteciler var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum o isimleri'' şeklinde konuştu. Nazlı Ilıcak, daha sonra soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile konuşmak üzere odasının bulunduğu kata çıktı.