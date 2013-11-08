Nazlı Ilıcak: Bir fobi var, Erdoğan Atatürk demiyor



Gazeteci ve yazar Nazlı Ilıcak, Atatürk'e karşı belirli bir fobi olduğunu ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki başarılarını onayladığını ancak ondan sonraki Atatürk'ü tasvip etmediğini düşündüğünü söyledi. Başbakan Erdoğan'ı eleştiren Ilıcak, "Bir tek vaka olsa münferit diyebilirsin, nasıl daha önce Atatürk'ü putlaştırma vardı, her şey Atatürk'le izah edilirdi, adeta bir tapınma merasimi vardı bu beni çok rahatsız ediyordu. Ama şimdi de belirli bir fobi var Atatürk'e karşı, en azından böyle bir hissiyat var" dedi.

Nazlı Ilıcak, CNN Türk'te yayınlanan Dört Bir Taraf isimli programda Devlet Nişanı'ndan Atatürk 'ün fotoğraflarının çıkarılmasıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Rıza Gereniz'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Ilıcak, "Bir tek vaka olsa münferit diyebilirsin, nasıl daha önce Atatürk'ü putlaştırma vardı, her şey Atatürk'le izah edilirdi, adeta bir tapınma merasimi vardı bu beni çok rahatsız ediyordu. Ama şimdi de belirli bir fobi var Atatürk'e karşı, en azından böyle bir hissiyat var" dedi.

'Sürekli Mustafa Kemal diyor, Atatürk demiyor'

Başbakan Erdoğan'ın Atatürk'ten bahsederken sürekli 'Mustafa Kemal' dediğini belirten Ilıcak, "Mesela Tayyip Erdoğan sürekli Mustafa Kemal diyor, Atatürk demiyor. Yani sanki ben onun Milli Mücadeledeki başarılarını onaylıyorum ama ondan sonraki Atatürk'ü tasvip etmiyorum der gibi bir hal olabilir, böyle bir düşünce olabilir ama bunların sonucu mu Atatürk'ün fotoğraflarının bu nişanlardan çıkarılması? Ben TC'nin çıkarılmasına da karşıyım. Durup dururken Türkiye 'de zaten bir takım hassasiyetler varken TC niye çıkartılıyor?" şeklinde konuştu.

'Kürtler de TC'ye karşı değil'

Kürtlerin de Türkiye Cumhuriyetine karşı olmadığını ifade eden Ilıcak, şunları söyledi: "Ne Mutlu Türküm Diyene, alerji yaratabilir ama 'Ne Mutlu Türkiyeliyim', bal gibi bizim bir konsensüs ve uzlaşma noktamız olabilir. Bu atılan adım ve sebebini anlamış değilim."

'Dindar kesimin Atatürk'e 'deccal' dediğini biliyoruz'

Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğunu ancak putlaştırmanın, tabulaştırmanın yanlış olduğunu belirten Ilıcak, "Atatürk benim açımdan da tabiki bu ülkenin kurucusu ve her memlekette böyle kuruculara çok büyük ehemmiyet veriliyor. Kurucu, iradedir. Tabiki putlaştırmak tabulaştırmak yanlış, bunları yaşadık ama... Neticede dindar kesimin aslında Atatürk'e 'deccal' dediğini biz biliyoruz. böyle bir tortu var ama bu değişiyor inşallah, dönüşüyor. Bence müşterek bir değer diye kabul etmemiz lazım; bayrak gibi, Kuran gibi. Bunların üzerinde artık bence münakaşa etmemek lazım, uzlaşmamız lazım. Birimiz bayrağa sahip çıkacağız, öbürümüz Kurana sahip çıkacağız bir diğerimiz Atatürk'e sahip çıkacağız, bu da bence yanlış. Keşke tartışma olmayacak bir noktaya gelsek" dedi.