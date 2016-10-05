Nazlı Ilıcak: 17-25 Aralık, yolsuzluk operasyonu gibi gözükse de darbe girişiminin ilk adımı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın "'FETÖ / PDY’nin nihai amacını 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimiyle anlamış olduk. Bu tarihten önceki faaliyetleri suç konusu olarak düşünmüyordum. Fakat anladım ki 17 /25 Aralık yolsuzluk operasyonu gibi gözükse de darbe faaliyetinin ilk adımları olduğunu 15 Temmuz göstermiştir" dediği öğrenildi.

'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan ve Mehmet Altan kardeşlere ilişkin soruşturma kapsamında Nazlı Ilıcak ve Mehmet Baransu ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Ilıcak ve Baransu, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun bulunduğu 7. kata çıkarıldı. Ilıcak ve Baransu avukatları eşliğinde ifade verdikten sonra tekrar cezaevine götürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ’şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan Nazlı Ilıcak’ın "FETÖ / PDY’nin nihai amacını 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimiyle anlamış olduk. Bu tarihten önceki faaliyetleri suç konusu olarak düşünmüyordum. Fakat anladım ki 17 /25 Aralık yolsuzluk operasyonu gibi gözükse de darbe faaliyetinin ilk adımları olduğunu 15 Temmuz göstermiştir" dediği öğrenildi.

"Televizyon yayınını sunmaktan ibaret"

14 Temmuz’da Can Erzincan TV’deki programda darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları iddiasına da reddeden Nazlı Ilıcak, "Benim yaptığım televizyon yayını sunmaktan ibarettir. Can Erzincan Tv’de çalıştığım sürede birçok bürokrat ve siyasetçi program konuğum olmuştur. Muhtelif görüşlere yer verilmiştir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki; yaptığım programa ilişkin FETÖ / PDY ’ye ilişkin herhangi bir ceza da verilmemiştir" dediği belirtildi. Nazlı Ilıcak, ifadesinin ardından tekrar Bakırköy Kadın Cezaevi’ne götürüldü. Mehmet Baransu’nun da Altan kardeşlerin tutuklandığı dosya kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

30 Temmuz'da tutuklanmıştı

Nazlı Ilıcak, darbe girişimi sonrasında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına yöneliksoruşturma kapsamında 30 Temmuz’da "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı. Mehmet Baransu ise "Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin açılan dava kapsamında tutuklu yargılanıyor.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay darbeden bir gün önce Özgür Düşünce TV’de yayınlanan programdaki konuşmalarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Youtube üzerinden yayın yapan "Özgür düşünce" isimli TV programına darbeden bir gün önce konuk olarak katılan Ahmet Altan ile programı sunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın bu programda, darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları belirtilmişti. Bu söylemler kapsamında hükümeti ve Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettikleri iddia edilmiş, şüphelilerin darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri öne sürülmüştü.