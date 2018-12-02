Nazlı, hayali olan üniversitede

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GAZİANTEPLİ yüzde 85 görme engelli Nazlı İnce (25), azmi sayesinde bu yıl hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Gümüşhane Üniversitesi Tarih Bölümü\'nde öğrenim gören Nazlı İnce, arkadaşlarının destekleri ile okula gidip geliyor, hocalarının kaydettiği seslerini dinleyerek derslerine çalışıyor. Kaldığı yurtta özel oda tahsis edilen Nazlı\'nın eğitimi için herkes seferber oluyor.

Gaziantep\'te yaşayan, doğuştan görme engeli bulunan Nazlı İnce\'nin engeli, 8 yıl önce geçirdiği göz kanaması sonrası yüzde 85\'e çıktı. Hayata sıkı sıkı sarılan Nazlı İnce, azmi sayesinde bu yıl hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Gümüşhane Üniversitesi Tarih Bölümü\'nde öğrenim gören Nazlı İnce, arkadaşlarının destekleri ile okula gidip geliyor, kaydettiği hocalarının seslerini dinleyerek derslerine çalışıyor. Kaldığı yurtta özel oda tahsis edilen İnce\'nin eğitimi için herkes seferber oluyor. Üniversite arkadaşı Sevilay Ünal, Nazlı İnce ile birlikte yurttan çıkıyor, ona eşlik ederek kampüse getiriyor.

Üniversitede ders sırasında hocaların seslerini kaydetmesine izin verdiği Nazlı İnce, Braille alfabesi ile yazılan kitaplar sayesinde derslerine çalışıyor.

\'HAYALİME KAVUŞTUM\'

​Okumayı çok istediğini anlatan Nazlı İnce, \"Derslerde hocalarımdan izin alarak ses kayıdı aldım. Üniversite sınavına bu şekilde hazırlandım ve bir fakülte kazanacak puan aldım. Karadeniz\'i çok seviyorum. Üniversite tercihlerim arasında olan Gümüşhane Üniversitesi’ni kazandım. Hayalime kavuştum. Üniversiteyi kazanınca çok mutlu oldum. Ailem de çok mutlu oldu. Emeklerimin boşa çıkmadığını söylediler. Hayallerime kavuştuğum ve istediğim olduğu için herkes çok mutlu oldu\" dedi.

\'ARKADAŞLARIM BANA KOL KANAT GERİYOR\'

Ailesinin ilk başta uzak bir yerde okumasına çekimser yaklaştığını belirten Nazlı İnce, \"Ben aileme \'okumak ve bir geleceğe sahibi olmak istiyorum\' dedim. Ayaklarımın üstünde durmam lazım. Ağabeylerim, ablalarım tabi ki arkamda ama onlara yük olmak istemiyorum. Aileme, \'Gümüşhane’de bana yardımcı olurlar\' dedim. \'Eğer yardımcı olmazlarsa açık öğretimden okumayı tercih ederim\' diyerek onları ikna ettim. Gümüşhane’de yurt ve sınıf arkadaşlarımın destekleriyle bir şeyleri yapıyorum. Arkadaşlarım bana kol kanat geriyor. Yurt ortamında arkadaşlarım ile ders çalışıyoruz, sohbet ediyoruz. Yurtta herhangi bir sorun yaşamıyorum. Engelli rampamız var. Ben dersi sesli çalışmak zorundayım. Yurt müdürlüğümüz sağ olsun bana özel bir oda tahsis etti. Hem rahat ders çalışabiliyorum, hem de arkadaşlarımızı rahatsız etmiyorum. Hiç kimse, kimseye bakmak zorunda değil. Ayaklarının üzerinde durmaları lazım, görmemek engel değil, kendini geliştirmemek engeldir” diye konuştu.

Nazlı İnce, yaşadığı tek zorluğun Gümüşhane’de merkeze gidip gelirken sarı yol ve dolmuşlarda sesli uyarıların olmaması olduğunu söyledi.

Nazlı İnce’nin sınıf arkadaşı Sevilay Ünal ise \"Nazlı ile okula geldiğinde tanıştım. Derslerinde yardımcı oluyorum. Birlikte asansöre biniyoruz, aynı sırada oturuyoruz. Bir ihtiyacı olduğunda beraber kantine gidiyoruz. Dışarı çıktığımda genelde onu da götürmeye çalışıyorum. Dersi beraber dinliyoruz. Hocalar izin verdikçe ses kaydı alıyor. Ben de telefonu açmasına yardımcı oluyorum. Aynı konuları işlediğimiz için ders çalıştırmak daha kolay oluyor. Birlikte güzelce çalışabiliyoruz. Nazlı da gerçekten çok zeki bir kız. Ders notları da yüksek\" ifadelerini kullandı.



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