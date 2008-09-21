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Sağlık

Nazlı çocuklar okulda zorlanıyor

Öğretmenini başka çocuklarla paylaşmak istemeyen çocuklar, öğretmeni anne ve babasının yerine koyar.

21 Eylül 2008 03:00

International Hospital'dan Psikolog Ferahim Yeşilyurt, Günaydın gazetesine verdiği röportajda okula yeni başlayan çocukların annelerini uyardı: "Bu durum çocukların okula başlamasını, alışmasını, arkadaşlarıyla kaynaşabilmesini önler. Öğretmenini başka çocuklarla paylaşmak istemeyen çocuklar, öğretmeni anne ve babasının yerine koyar, kendisine özel ilgi göstermesini ister, sürekli dikkat çekmeye çalışır. Bu nedenle de yeterince olgunlaşamazlar." Yeşilyurt, el bebek gül bebek büyütülen çocukların okulda zorluk yaşadığına da dikkat çekerek "Okul fobisi ortaya çıkar. Bu fobinin en büyük nedeni, çocukların evden ve aileden ayrılmak istememesidir" dedi.

Okul fobisine dikkat

Okullaşma

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