Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Star Ana Haber'in spikeri Nazlı Çelik'e "Sigarayı bıraktım" diye sözleşme imzalatmasıyla ilgili olarak "Nazlı sürekli göz önünde, haberci olarak Erdoğan’la sık bir araya gelme olasılığı yüksek. Daha da önemlisi, Nazlı bundan sonra sigara içerse bunu görüp 'Sözünü tutmadı' diye haber uçuracakların çok olması. Arada görüyorum Nazlı’yı, ben bile ister istemez sigara içiyor mu acaba diye bakacağım kendisine. Yani bu sefer işi zor, sigarayı bıraktığına kesin gözle bakabiliriz" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Nazlı Çelik’in bu sefer işi zor" başlığıyla yayımlanan (2 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Haftanın en güzel magazin olaylarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Nazlı Çelik’in sigara paketine el koyup “Sigarayı bıraktım” sözleşmesi imzalatmasıydı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan ziyaretine katılan basın mensupları arasında, Star Haber anchorwoman’ı Nazlı Çelik de vardı.

Erdoğan uçakta sohbet ederken Çelik’in sigara içtiğini öğreniyor ve her sigara içene yaptığı gibi sigara paketine el koyuyor.

Bununla da kalmayıp, Nazlı Çelik’ten “Sigarayı bıraktım” yazılı imzalı bir kağıt alıyor...

Bugüne kadar yüzlerce, belki binlerce kişinin sigara paketine böyle el koydu Erdoğan...

Ancak içlerinde en zorlanacaklardan biri kuşkusuz Nazlı Çelik olacak...

Çünkü Nazlı sürekli göz önünde, haberci olarak Erdoğan’la sık bir araya gelme olasılığı yüksek...

Daha da önemlisi, Nazlı bundan sonra sigara içerse bunu görüp “Sözünü tutmadı” diye haber uçuracakların çok olması...

Arada görüyorum Nazlı’yı, ben bile ister istemez sigara içiyor mu acaba diye bakacağım kendisine...

Yani bu sefer işi zor, sigarayı bıraktığına kesin gözle bakabiliriz...

Başarırsa eğer hayatı boyunca Erdoğan’a teşekkür edeceğini şimdiden söyleyeyim ben...