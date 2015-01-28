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Nazlı Çelik ve Serdar Bilgili evleniyor

Kısa bir süre önce beraberlikleri duyulan spiker Nazlı Çelik ile Serdar Bilgili'nin evlilik kararı aldığı iddia edildi

28 Ocak 2015 21:26

Daha önce başından iki evlilik geçen Beşiktaş Kulübü'nüçn eski başkanlarından Serdar Bilgili ile Nazlı Çelik'in evlenme kararı aldıkları ileri sürüldü.

İddianın sahibi Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt; sürpriz haberi şu satırlarla duyurdu, "Serdar Bilgili, Nazlı Çelik'i çok sevmiş anlaşılan! Çünkü daha önce başından iki evlilik geçen Serdar Bey'in evlilik fobisi olduğu konuşuluyordu. Hatta kendisini 50 yaşında ikinci kez baba yapan Fransız model sevgilisi Amelie Latournald bile Serdar Bey'i nikah masasına oturtmayı başaramamıştı."

 

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