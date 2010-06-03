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Kültür-Sanat

Nazım'sız 47 yıl

Şair Nazım Hikmet Ran 47. ölüm yıldönümünde Moskova’da Novodeviçe’deki mezarı başında anılıyor.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Şair Nazım Hikmet Ran 47. ölüm yıldönümünde Moskova’da Novodeviçe’deki mezarı başında anılıyor. Rus- Türk İşadamları Birliği tarafından organize edilen etkinlikler ilk kez Moskova Büyükelçiliği’nin himayesinde gerçekleştiriliyor.

 

Şair Nazım Hikmet ölümünün 47. yıldönümünde Moskova'da mezarı başında anılıyor.

3 Haziran 1963'te yaşamını yitiren Nazım Hikmet'in Novadeviç Mezarlığı’ndaki kabri başındaki anma törenine çok sayıda sanatçı, Moskova'da yaşan Türkler ve işadamları katılıyor.

Anma törenine bu yıl ilk kez Türkiye'nin Moskova Büyükelçililiği evsahipliği yapıyor. Törende Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı ve sanatçılar konuşma yaptı. Anma töreninde Nazım Hikmet'in Türkçe ve Rusça şiirleri okunuyor. Mezarına karanfiller bırakılıyor, beyaz güvercinler uçuruluyor.

Nazım Hikmet'i anma törenlerinde Edip Akbayram da Moskova'da konser verecek. Sovyetler Birliğine gitmesinin ardından vatandaşlıktan çıkarılan Nazım Hikmet, geçen yıl yeniden Türkiye vatandaşlığına alınmıştı.

Türkiye edebiyatının en büyük isimlerinden olan Nazım Hikmet, Türkiye'deki yaşamının çoğunu hapiste geçirdi.

Şiirleri yasaklanan, vatandaşlıktan çıkarılan Nazım Hikmet, tüm dünyada 20. yüzyılın en büyük şairleri arasında gösteriliyor.

Yaşamı boyunca şiirleri ve yazıları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı.

5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türkiye vatandaşlığına alınan usta şairin Bursa cezaevinde kaldığı yılları anlatan 'Mavi Gözlü Dev' adlı film 2007 yılında vizyona girdi.

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