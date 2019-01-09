Nazımiye'de kar 2 metreye aştı, Belediye Başkanı yardım istedi

Ferit DEMİR/NAZIMİYE (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, ilçede 3 gündür eğitim verilemiyor. Nazımiye Belediye Başkanı CHP\'li Cafer Kırmızıçiçek, belediyenin tek iş makinesiyle kar temizliği yapmaya çalıştıklarını ve bunun da yetersiz olduğunu belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Tunceli kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Nazımiye ilçesinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ve bağlı köylerinde 3 gündür eğitim verilemiyor. Kara gömülen evlerine kapanan vatandaşlar, bazı yerlerde elektrik ve don nedeniyle suyun da kesilmesiyle zor günler geçiriyor.

\'SON YILLARIN EN ÇETİN KIŞINI GEÇİRİYORUZ\'

Nazımiye Belediye Başkanı CHP\'li Cafer Kırmızıçiçek, ilçede bulunan tek iş makinesiyle karla mücadele ettiklerini ve zorlandıklarını anlattı. İnsanların ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Kırmızıçiçek, yardım talebinde bulundu. Başkan Kırmızıçiçek, \"Son yılların en çetin kışını geçiriyoruz. Bu yıl gerçekten çok fazla kar yağdı, yağış devam edecek. Şu an ilçe merkezimizde kar kalınlığı 2 metre olmuş durumda. Tam bir afet durumu söz konusu. İlçe merkezinde karla mücadelede çok zorlanıyoruz, imkanlarımız çok kısıtlı. Belediyenin tek iş makinesi var. Onunla ilçe merkezindeki yolları açmaya çalışıyoruz. Ama çok zorlanıyoruz. Umarım devlet yetkilileri bu sıkıntılarımızı görür ve iş makinesi konusunda bize yardımcı olurlar. İlçe merkezi ve köylerde elektrikler çok kesiliyor. Bazı köylere 2 haftadan fazladır elektrik verilemiyor. İnsanlar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Köy yollarının çoğu kar nedeniyle kapalı bir an önce ilçemize iş makinesi takviyesi yapılması gerekiyor\" dedi.



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