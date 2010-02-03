Nazım’ın mirası ‘Zoraki evlat’ Memet’in elinde!

T24 - Yunanlı müzisyen Mikis Theodorakis, Nazım Hikmet’in Yannis Ritsos tarafından çevrilen “Kar altında” şiirini besteleyip albümüne koydu. Nazım’ın oğlu Memet Andaç Borzecki’nin Fransız ve Yunan Telif Hakları Birliği’ne ihtarname çektiği ortaya çıktı.





Vatan yazarı Zülfü Livaneli’nin dünkü yazısı ünlü şair Nazım Hikmet’le ilgili yeni bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Livaneli yazısında ünlü Yunanlı Müzisyen Mikis Theodorakis’in yine Yunanlı şair ve Nazım Hikmet’in arkadaşı Yannis Ritsos tarafından çevrilen “Kar altında” adlı şiirini besteleyip albümüne koyduğunu yazdı. Ancak daha sonra Yannis Ritsos’un kızı Eri, Fransız ve Yunan telif hakları birliklerinden bir ihtarname aldığını Livaneli’ye anlattı. Livaneli yazısında, “Acaba Yannis Ritsos bu şiiri çevirmek için Nâzım Hikmet’ten yazılı bir izin almış mı? Almışsa bu belgeyi derhal göndermeleri gerekiyormuş. Yoksa çeviri ve beste kaçak duruma düşüyormuş. Ritsos’un kızı bu yazıya ”Nâzım ve Ritsos yakın dosttular ve dostlar arasında yazılı bir şey imzalanmamıştı“ diye cevap vermiş. Theodorakis de duruma çok üzülmüş. ”Nazım’ın mirasçısı olarak Mehmet Andaç Borzeçki ismini bildiriyorlar. Şimdi ne yapmam gerekir?“ diye soruyor” diyerek yaşananları anlattı.





1977’de babalık davası açtı



Mehmet Andaç Borzecki, Nazım Hikmet’in 1951’da dayısının kızı Münevver Andaç’tan dünyaya geldi. Borzecki medyanın gündemine daha önce Nazım’ın mezarının Türkiye’ye taşınması için uğraşan kişilere söylediği ve şairi suçladığı iddia edilen şu sözlerle gelmişti: “Babam, Ruble karşılığında şiir yazan bir adamdı. Hasta annemi ve henüz 3 yaşında olan beni terk ederek yüzüstü bırakan ve başka kadınlara gitmiş bir adam için kılımı kıpırdatmam.” Nazım Hikmet’in evlilik dışı oğlu olan Memet Andaç Borzecki, ünlü şairin kardeşleri Fatma Melda ve Mustafa Metin Yasavul’a 1977 yılında İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde babalık davası açmıştı. Mahkeme, 1978’de davayı açan Memet Andaç Borzecki’nin Nazım Hikmet’in oğlu olduğuna hükmetmişti. Fransa’da yaşayan Borzecki aynı zamanda Memet Nazım adıyla da tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda Büyükada’da bir ev kiralayan ve resim yapmayı seven Borzecki, tatillerini Türkiye’de geçiriyor. Nazım Hikmet’in Türkiye’deki baskı ve yayın hakkı Yapı Kredi Yayınları’nda (YKY) bulunuyor. Şarkı, beste gibi komşu hakların takibi için aracılık yapan YKY bunları Nazım Hikmet’in telif haklarının sahibi olan Mehmet Andaç Borzecki’ye bildiriyor. Nazım Hikmet’in tek mirasçısı olan Borzecki’nin yurtdışındaki yayınları takip etmesi için ayrı bir ajansı var.





Vera'dan sonraki büyük aşkı



Nazım Hikmet-Münevver Andaç birlikteliğinden 1951’de Memet Andaç Borzecki dünyaya gelmişti. Ancak Memet babasına olan kızgınlığıyla biliniyor.





