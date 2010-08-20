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Yaşam

''NAZIM'IN JANDARMASI''NA ANIT MEZAR İZMİR (A.A)

20 Ağustos 2010 16:39

-''NAZIM'IN JANDARMASI''NA ANIT MEZAR  İZMİR (A.A) - 20.08.2010 - Nazım Hikmet'in Bursa'da cezaevinde olduğu dönemde, jandarma olarak vatani görevini yapan ve ünlü şairi eşi Piraye ile buluşturan Gani Kalaycı'ya anıt mezar yaptırılacağı bildirildi. Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında 89 yaşında yaşamını yitiren Kalaycı için inşa edilecek anıt mezarın masrafları, Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır tarafından karşılanacak. Kalaycı'nın eşi Sakine Kalaycı'dan gelen istek doğrultusunda Karaburun Ambarseki Köyü'nde yapılacak olan anıt mezar, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde törenle açılacak. İki kademeli yapılacak anıt mezarın üzerinde Nazım Hikmet'in, ''20'inci Asra Dair'' isimli şiiri ile Gani Kalaycıoğlu'na tasta sunduğu dondurma figürü yer alacak. Gani Kalaycı, Bursa Cezaevi'nde kaldığı dönemde Nazım Hikmet'i eşi Piraye ile buluşturduğu ortaya çıktıktan sonra ''Nazım'ın jandarması'' olarak anılmıştı.

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