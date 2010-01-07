Nazım'ın heykelini görmeye ömrü yetmedi

İki büyük adım var





Mİmar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ferit Özşen, Felsefeci Doç. Dr. Yıldız Sertel'den, Jak İhmalyan'ın, 1968 yılında yaptığı ve babası Tan Gazetesi'nin kurucusu Zekeriye Sertel'e verdiği Nazım Hikmet portresini müzeye bağışlamasını istedi. Özşen, 4 Aralık'ta, hasta yatağındaki Sertel'le protokol yaparak, resmin müzeye girmesini sağladı. Sertel de, Özşen'den, Nazım Hikmet heykeli yapmasını istedi.Yıldız Sertel, hastalığına harcaması gereken parayı verdi, hasta yatağında bitmesini bekledi ama aile dostu Nazım Hikmet'in heykelini görmeye ömrü yetmedi.Heykeltıraş Prof. Ferit Özşen, 2 metre boyundaki heykeli tamamladı. Heykel, 15 Ocak'ta, Nazım Hikmet'in doğumunun 108. yılında Caddebostan Kültür Merkezi'nin önüne görkemli bir törenle konacak. Heykelin mimarı Prof. Özşen, Sertel'in ölümünden 20 gün önce görüşüp, heykel konusunu konuştuklarını belirterek, 'Kendisi bu heykelin yapımına, ne zaman biteceğine, her adımına çok önem veriyordu' dedi. 'Yıldız Hanım, iki büyük adam var. Atatürk ve Nazım Hikmet derdi. Nazım'ın heykelinin Atatürk gibi ciddi olmasını istedi' diyen Özşen, Sertel'in 2 metrelik heykelinin sadece maketini görebildiğini belirtti ve 'Heykeli görememesine çok üzüldüm' diye ekledi. Prof. Özşen, telif hakkı, işçilik ücretini almadan heykeli yaptı. Ancak heykelin dökümü için para gerekiyordu. Özşen, bunun için gerekli paranın büyük bir bölümünü hasta yatağından Sertel'in ödediğini anlattı.