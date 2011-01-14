Nazım Kaya: Benzinin litresi 5 liraya fikslensin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, bir dönem varili 150 doları gören ham petrol fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarında kayda değer yükselmeyi getirmediğini belirtti.

Kaya, eskiden Türk parasının döviz karşısındaki zayıf durumunun, ekonomiye olumsuz etkiler yaptığını ve enflasyonun yükselmesine, alım gücünün zayıflamasına sebep olduğunu belirtti.

Bugüne bakıldığında değişen fazla bir şeyin olmadığını sokaktaki vatandaşın da çok iyi bildiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

“1970'li yıllarda karaborsa, piyasada hakimiyet sağlamış temel tüketim malzemeleri tezgah altlarında fahiş fiyatlarla vatandaşa satılmış bir rant ekonomisi yaratılmıştı. Tabii bu bağlamda tamamen ithalata dayalı petrol ihtiyacımız ham petrol fiyatlarının OPEC ülkesi üretici ülkeleri tarafından istikrarsız bir şekilde manipülatif artışlarla pahalıya mal edilmişti. Ülke ekonomisi bundan büyük zararlar görmüştü. Peki, bugün ne değişti? Aslında bakıldığında değişen hiçbir şeyin olmadığı ayan beyan görülecektir. Çünkü yine petrol ihtiyacımız dışa bağımlı bir durumdadır. Fakat bir ara varili 150 doları gören ham petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarında kayda değer yükselmeyi getirmemişti. Bugün ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 92 dolar seviyelerinde işlem görmektedir. Ancak gelin görün ki, bizim ülkemizde akaryakıt fiyatları aklın kabul etmeyeceği bir şekilde hızla artış sağlamaktadır.”



“5 liraya fikslesinler"

Avrupa ve Amerika kıtasında ortalama akaryakıtın 0,90- 1,5 avro civarında satıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

“Ülkemizde ise bu rakam 2,09 avro civarındadır. Avrupa'da da petrol üretimi bizde olduğu gibi neredeyse yok denecek kadardır. Tamamen dışa bağımlıdır. Ama her ne hikmetse bizde akaryakıt fiyatları neredeyse saat başı artmaktadır. Akaryakıttaki vergi oranları bu artışın ana kaynağıdır. Şöyle ki, 2005 yılında benzindeki vergi oranı litrede 1,20 lira, 2010'da 2,50 ve 2011 yılında ise 2,52 liradır. Akaryakıt fiyatlarındaki vergi oran yaklaşık yüzde 65'ler civarındadır.”

Kaya, petrolün varil fiyatına bakıldığında Türkiye'de akaryakıtın aşırı derecede zamlandığının görüleceğini kaydederek, “Maliye Bakanımızın 'ben 4 liralık benzine rastlamadım' demesi gerçekleri görmek istemeyişlerinden kaynaklıdır. Biz vatandaşın aracına, akaryakıtını dünyanın en pahalı ve en yüksek vergili yakıtını almasını istemiyoruz. Oldu olacak benzinin litre fiyatını 5 liraya fikslesinler, herkes rahat etsin” dedi.



