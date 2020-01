Nâzım Hikmet’ten sonra ilk defa bir Türk yazar 'Avignon'a kabul edildi

Fransa'nın Avignon şehrinde her yıl düzenlenen ve Fransa’nın en eski sanat festivallerinden biri olan Avignon Festivalinde, Sedef Ecer’in yazıp yönettiği 'E-Mülteci' adlı oyun ‘in’ ve ‘off’ bölümlerinde üç kez sergilenecek.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, resmi programda 18 Temmuz'da sunulacak oyunun yönetmeni Armel Roussel. RFI radyosu da oyunu binlerce radyo dinleyicisine ulaştıracak. 16 ve 19 Temmuz tarihlerinde ise Avignon Konservatuarı’nda Johanna Boyé rejisiyle yazar performansı olarak bölümler okunacak e bu Fransız resmi yazarlar ajansı SACD'nin seçtiği 9 yazarın ortak performansı olacak. Ardından 29-30 Temmuz tarihlerinde Fransa'nın en eski festivali Théâtre du Peuple oyunu ağırlayacak.

Sedef Ecer, oyununu şöyle anlatıyor:

“Her şeyin en ekstrem noktasını bütün gün sosyal medyada görüyoruz zaten. Ben de dünyada devletlerin kalmadığı, sadece sınırların var olduğu, her vatandaşın bir mülteciye dönüştüğü, kimsenin evinin olmadığı bir durum hayal ettim. İklimsel ve siyasi koşullardan dolayı herkes mütemadiyen bir yerden bir yere göç ediyor ve yanlarına alabildikleri tek şey cep telefonu. Her akıllı telefon bir seyahatname ve her biri bir göçmen kadını anlatıyor.”