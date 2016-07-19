T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nâzım Hikmet’ten sonra ilk defa bir Türk yazar 'Avignon'a kabul edildi

Sedef Ecer’in yazıp yönettiği 'E-Mülteci' adlı oyun dünyanın en önemli tiyatro festivali Avignon’da sergilenecek

19 Temmuz 2016 00:13

Fransa'nın Avignon şehrinde her yıl düzenlenen ve Fransa’nın en eski sanat festivallerinden biri olan Avignon Festivalinde, Sedef Ecer’in yazıp yönettiği 'E-Mülteci' adlı oyun ‘in’ ve ‘off’ bölümlerinde üç kez sergilenecek.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, resmi programda 18 Temmuz'da sunulacak oyunun yönetmeni Armel Roussel. RFI radyosu da oyunu binlerce radyo dinleyicisine ulaştıracak. 16 ve 19 Temmuz tarihlerinde ise Avignon Konservatuarı’nda Johanna Boyé rejisiyle yazar performansı olarak bölümler okunacak e bu Fransız resmi yazarlar ajansı SACD'nin seçtiği 9 yazarın ortak performansı olacak. Ardından 29-30 Temmuz tarihlerinde Fransa'nın en eski festivali Théâtre du Peuple oyunu ağırlayacak.

Sedef Ecer, oyununu şöyle anlatıyor:

“Her şeyin en ekstrem noktasını bütün gün sosyal medyada görüyoruz zaten. Ben de dünyada devletlerin kalmadığı, sadece sınırların var olduğu, her vatandaşın bir mülteciye dönüştüğü, kimsenin evinin olmadığı bir durum hayal ettim. İklimsel ve siyasi koşullardan dolayı herkes mütemadiyen bir yerden bir yere göç ediyor ve yanlarına alabildikleri tek şey cep telefonu. Her akıllı telefon bir seyahatname ve her biri bir göçmen kadını anlatıyor.”

ETİKETLER

Nazım HikmetSedef EcerfestivalFransaTürk yazar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24