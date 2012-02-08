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Yaşam

''Nazım Hikmet'ten Piraye'ye Aşk Mektupları'' kitabı raflarda   İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 11:54

-''Nazım Hikmet'ten Piraye'ye Aşk Mektupları'' kitabı raflarda   İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - ''Nazım Hikmet'ten Piraye'ye Aşk Mektupları'' adlı kitap, okurla buluştu.  Memet Fuat'ın hazırladığı ve Yapı Kredi Yayınları tarafından özel bir baskıyla basılan kitap, Nazım Hikmet'in eşi Piraye Hanım'a gönderdiği 581 mektuptan oluşuyor. Bu kitabın yanında ayrıca hepsi tıpkıbasım olan 26 mektubun bulunduğu bir kutu da yer alıyor.  Sadece 1000 adet basılan ve her ikisi de ortak olarak numaralandırılan kitap ve kutu içinde yer alan mektupların tasarımını GMK Başkanı Grafik Tasarımcı Yeşim Demir, Yapı Kredi Yayınları için özel olarak hazırladı. Kutu içinde yer alan mektupların 26'sı da Nazım Hikmet'in 11 Kasım 1933-11 Kasım 1949 tarihleri arasında eşine gönderdiği mektuplar arasından seçilerek hazırlandı. Tıpkıbasım mektupların arasında Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nden yazdığı ''Karıma Mektup'' şiiri de bulunuyor.  ''Nazım Hikmet'ten Piraye'ye Mektuplar'' kitabı ve özel kutu içinde 26 tıpkıbasım mektup, 175 liradan satışa sunuldu.

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