'Nazım Hikmet'le 3,5 Yıl' İngilizce'de

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Londra Üniversitesi'nden Bengisu Rona tarafından İngilizce'ye çevrilen Kitap, "Orhan Kemal In Jail with Nazım Hikmet" adıyla Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından basıldı.



1940-1943 yılları arasında Bursa Cezaevi'nde aynı koğuşu paylaşan Nazım Hikmet ve Orhan Kemal'in hapishane yaşamını anlatan kitabın İngilizcesi'nde, "Türkçe Telaffuz Rehberi", "Yazarın Notu ve Bilgilendirmeleri", "Önsöz", "Orhan Kemal ve Nazım Hikmet: Mahkemedeki Yazarlar", "Orhan Kemal'in Babası Abdülkadir Kemali Bey", "Şairlikten Romancılığa", "Nazım Hikmet'le 3.5 Yıl", "Orhan Kemal'in Hapishane Notları", "Nazım Hikmet'ten Orhan Kemal'e Mektuplar" gibi başlıklara yer verildi.