T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nazım Hikmet'in yayımlanmamış mektubu ortaya çıktı: Telgraf çekecek adresim yok!..

"Kafam bomboş, yüreğim keder dolu ağzına kadar"

12 Temmuz 2017 17:41

Araştırmacı - yazar Haluk Oral, #tarih dergisinin Temmuz sayısında Nâzım Hikmet’in Yahya Kemal’in ölümünün ardından eşine Moskova’dan yazdığı hiç yayımlanmamış mektubunu okurlarla paylaştı.

Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet, Türk edebiyatında aralarındaki ilişki hep tartışılan iki usta şair. Nâzım Hikmet henüz genç bir öğrenciyken Yahya Kemal onun hocası olmuştu. Ancak bu ilişki hep Nâzım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın gölgesinde kalmıştır: Nâzım Hikmet Deniz Lisesi’nde öğrenciyken Celile Hanım ve Yahya Kemal arasında duygusal bir yakınlık doğar. Nâzım’ın bir gün Yahya Kemal’e “Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz” notunu iletmesi üzerine Yahya Kemal ve Celile Hanım ilişkisi sona erer ve ikilinin Nâzım’ın ‘açlık grevi’ sırasında karşılaşma sahnesi, edebiyat tarihinin en hüsranla dolu hikâyelerinden birine döner.

İlk defa gün yüzüne çıkan bu mektupta Nâzım, hocası Yahya Kemal’in ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü, o dönem eşi olan Münevver Hanım’a yazdığı mektupta dile getiriyor.

Telgraf çekecek adresim yok

Hürriyet'in haberine göre başka yazılarında Yahya Kemal’in şairliğinden övgü ile bahseden Nâzım Hikmet’in 1 Kasım 1958’den hemen sonra yazdığı mektupta hocasına dair söylediği sözler şöyle: 

“Canım karıcığım. Dün gece radyoda dinledim: Yahya Kemal ölmüş. Büyük şair. Hocalarımdandı da, hem de çok şey öğrendiğim hocalardan. 73 yaşındaymış. Bir hayli zaman uyuyamadım. Yahya Kemal gençliğimdi biraz da. Büyük şair, usta. Telgraf çekeyim dedim… Kime? Ne tuhaf şey ne garip hâldeyim, Yahya Kemal’in ölümünden duyduğum acıyı, halkıma bildirmek için telgraf çekecek adresim yok. İşte böyle. Hava bu sabah açtı. Günlük güneşlik. Senaryoya başlıyacağım. Kafam bomboş, yüreğim keder dolu ağzına kadar, böyle bir ruh hâliyle senaryo yazmağa başlamak nasıl olacak bilmiyorum, ama başkaca çarem de yok, çalışmak lâzım, yaşamak için değil, unutmak için, dalıp dalıp gitmemek için, düşünmemek için kötü kötü. İşte böyle gülüm. Kusura bakma, senden uzaklık, sensizlik başta, muhacirlik, hattâ benimkisi gibi kardeş evinde de olsa, sevdiğim, inandığım bir dünyada da olsa, yazdımdı ya, ölümden beter. İşte böyle, ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Rahmet Yolları Kesti’nin Fıransızcasını aldım. Hasretle.

Nâzım”

ETİKETLER

Nazım HikmetYahya Kemal Beyatlımektup

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24