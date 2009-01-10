Nâzım Hikmet'in üç vasiyetinin esrarı

Ünlü şair Názım Hikmet’ten geriye üç vasiyet kalıyor. Konstantin Simonov, seçim yapmayı o sırada Moskova’da bulunan Aziz Nesin’e bırakıyor.



Üç vasiyeti de okuyan Aziz Nesin, kendince son derece makul gerekçelerle birisinde karar kılıyor. Bu vasiyete göre, Názım Hikmet’in mirası oğlu Memet’e ve Türkiye Komünist Partisi’ne kalıyor.



Sözcükler Dergisi’nin yeni sayısında, ünlü yazar Aziz Nesin’in en az kendisi kadar ünlü oğlu matematik profesörü Ali Nesin’e yazdığı son derece önemli bir mektup yayımlandı. Názım Hikmet’in vatandaşlıktan çıkartılmasını ortadan kaldıran Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte yeniden gündeme gelen miras, vasiyet ve mirasçılar hakkında söz konusu mektupta çarpıcı bilgiler var. Aziz Nesin, 24 Şubat 1992 tarihini taşıyan mektubunda, Názım Hikmet’in üç kez intihara teşebbüs ettiğini ve her teşebbüsten önce de birer vasiyet yazdığını belirtiyor. Tesadüf bu ya, Názım Hikmet’in öldüğü günlerde Aziz Nesin de Moskova’da bulunmaktadır. Názım Hikmet Kurulu’nun başkanı Konstantin Simonov, Aziz Nesin’e başvurarak, bu vasiyetlerden hangisinin geçerli olması gerektiğini sorar. Tercümanlığı ise Názım Hikmet’in yakın arkadaşlarından Ekber Babayef yapmaktadır. Simonov, Aziz Nesin’e, "Elimizde üç vasiyet var. Hangisinin geçerli olacağını belirlemek gerekiyor. Öbür ikisini yok sayacağız. Size güveniyorum. Siz ne derseniz öyle yapmak istiyorum" diyecektir. Gerisini, Aziz Nesin’in mektubundan takip ediyoruz:



"Büyük sorumluluk... Rusça yazılmış üç vasiyeti çevirttim. Mantık gereği, son tarihli vasiyeti geçerli saymak gerekiyor. Ama son vasiyetinde oğlu Memet’e mirasını bırakmamış. Sanırım, Münevver’e kızdığı sıralar yazmış olacak... Şöyle düşündüm. Nasıl olsa yaşadığı ev ve eşyalar karısı Vera Tulyakova’nın olacak. Ayrıca Vera’nın hiçbir geçim sıkıntısı da yok. Bu durumda Vera’nın telif haklarından yararlanması yazılmamış olan vasiyetin geçerli olmasının daha ádil olacağını düşündüm. Bu vasiyetinde Názım kalıtını (mirasını) yani telif haklarını oğlu Memet’e ve Türkiye Komünist Partisi’ne bırakıyordu. İşte bu vasiyet geçerli sayıldı. Öbür iki vasiyeti, sanırım Simonov ortadan kaldırdı. Bu olayı kimse bilmez, çünkü yazmadım. Yazsam, yine kıyametler kopar. Ama sağ kalırsam nasıl olsa yazacağım. Şimdi Názım’ın telif haklarını Memet alıyor, hem de babasını hiç sevmeyen Memet... TKP’nin miras almış olduğunu hiç sanmıyorum."

