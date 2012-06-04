Nazım Hikmet'in ölümünün 49. yılında güvercinler uçuruldu

Dünya şairi Nâzım Hikmet’in ölümünün 49. yılı nedeniyle, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Rus-Türk İşadamları Birliği tarafından Moskova’da düzenlenen anma etkinlikleri, Yavuz Bingöl konseriyle başladı. Selçuk Yöntem, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin de bulunduğu konserde, Ahmet Telli’nin sunduğu şiir dinletisi büyük ilgi gördü. Anma etkinlikleri, şairin mezarının bulunduğu Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törenle devam etti.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin’in, “Yakın tarihimiz ona hak etmediği bir kederli kader yaşattı ve ülkesine hasret içinde öldü” ifadelerini kullandığı törende katılımcılar, Nâzım Hikmet’in mezarına karanfil bıraktıktan sonra Türkiye’den getirdikleri toprağı kabrinin etrafına serptiler. Beyaz güvercinlerin uçurulmasının ardından “Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor” şarkısını seslendirdiler.

Nâzım Hikmet, Sinop Nâzım Kültürevi ve Sinop Gençlik Kültürevi tarafından Sinop’ta yapılan bir etkinlikle de anıldı. Sinop Gençlik Kültürevi Müzik Grubu, Nâzım’ın şiirlerinden uyarlanmış şarkılarla müzik dinletisi yaparken, çok sayıda genç de Nâzım’dan şiirler okudu. Nâzım Hikmet’in Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi’ne bağlı Doğançayır Beldesi’ndeki anıt mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde ise şiir okumalarının ardından, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Nazım Araştırmaları Ödülü”, yazar Emin Karaca’ya verildi. Etkinlik, semah gösterisi ile son buldu.