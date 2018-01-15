Nâzım Hikmet'in doğumunun 116. yılında özel sergi: Suyun Şavkı

Nâzım Hikmet, doğum yıl dönümünde Bursa Nilüfer’de anılacak. M. Melih Güneş’in, “Suyun Şavkı / Leipzig’de Bir Aile ve Nâzım Hikmet” adlı kitabından yola çıkılarak Nilüfer Belediyesi tarafından projelendirilen ve kitapla aynı adı taşıyan sergi, şairin doğumunun 116. yılında sanatseverlerle buluşuyor. Nâzım Hükmet'in bazı fotoğrafları ve notları da ilk kez sergileniyor.

Nazım’ın Bursa’daki izlerini kalıcı kılmak, onu gelecek kuşaklara aktarmak için sorumluluk üstlenen ve bu amaçla çok sayıda etkinlik gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, Türkçe’nin büyük şairinin doğum yıldönümünde de yine önemli bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor.

Nilüfer’e Nâzım Hikmet Kültürevi’ni kazandıran, büyük şairi, her yıl doğum yıldömününde ve ölüm yıldönümünde etkinlikler düzenleyerek yaşatan Nilüfer Belediyesi, 116. doğum yıldönümünde özel bir sergi düzenliyor.

M. Melih Güneş’in Nâzım Hikmet’e dair son kitabından yola çıkılarak Nilüfer Belediyesi tarafından projelendirilen ve kitapla aynı adı taşıyan “Suyun Şavkı / Leipzig’de Bir Aile ve Nâzım Hikmet” sergisi, 15 Ocak Pazartesi günü açılacak. Sergi, büyük şairin adını taşıyan Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde Nâzımseverlerle buluşacak.

Bazı fotoğraflar ilk kez sergilenecek

Küratörlüğünü M. Melih Güneş’in, sergi tasarımını Tuba Okat Bucinca'nın yaptığı “Suyun Şavkı / Leipzig’de Bir Aile ve Nâzım Hikmet” başlıklı sergide, 1950 yılında bir daha dönmemecesine doğup büyüdükleri topraklardan yurtdışına çıkmak zorunda kalan Hayk ve Anjel Açıkgöz’ün Samsun’dan başlayıp Leipzig’de sona eren yolculuğu, ailenin Nâzım Hikmet’le ilk karşılaşmaları ve kurdukları yakın ilişki ortaya konuyor. Hayk Açıkgöz’ün çektiği ve orijinalleri ilk kez sergilenecek fotoğrafların yanı sıra, Nâzım Hikmet’in Anjel Açıkgöz’e armağan ettiği bir dikiş makinası, bazı oyunlarının ve “Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim” romanının müsveddeleri, imzalı bir kitabı ve notları da ilk kez halk önüne çıkmış olacak. Ayrıca Anjel Açıkgöz’ün Nâzım Hikmet ile anılarını anlattığı son görüntülerinden oluşan bir video da sergi süresince izlenebilecek.

2017 yılı yaz aylarında Leipzig’te Anjel Açıkgöz’le buluşması sonrasında onların tanıklıkları ve Hayk Açıkgöz’ün çektiği fotoğraflarla birlikte bu hikayeyi kitaplaştıran M. Melih Güneş, 2017 yılı Şubat ayında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitabını, “Yalansız dolansız yaşayıp, hesapsız kitapsız bölüşüp, memleket hasretiyle ömür sürmüşlere” ithaf etmişti. Sergi de, bu kitabı eline aldıktan tam 4 ay sonra, 17 Haziran 2017’de yaşama veda eden “Anjel Açıkgöz’ün Aziz Anısına” ithaf ediliyor.

Çapan: Nâzım’ın sürgün hayatı kitapta yer alıyor

Cevat Çapan kitabın önsözünde şunları anlatıyor: “Bu öykü aynı zamanda Nâzım Hikmet’in Moskova’ya gittikten sonra çeşitli nedenlerle TKP’nin değişik kademelerinde çalışan, onunla iş birliği yapan ya da onun yardımıyla daha iyi koşullara kavuşan yoldaş bellediği insanların da tanıklığını açıklıyor. Böylece bu güzel kitabı okurken Nâzım Hikmet’in Türkiye’den ayrıldıktan sonra onunla benzer bir yazgıyı paylaşan sürgündeki dostlarıyla nasıl bir hayat yaşadığını, çıktığı yolculukları, katıldığı toplantıları, dost evlerinde memleket yemekleri yerken, Ruhi Su türküleri dinlerken duyduğu mutluluğu paylaşıyorsunuz.”

Nâzım Hikmet’in doğumunun 116. yılında Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültüevi’nde Başkan Mustafa Bozbey’in katılımı ile açılacak olan “Suyun Şavkı / Leipzig’de Bir Aile ve Nâzım Hikmet” isimli sergi 15 Mart 2018 tarihine kadar izlenime açık kalacak.