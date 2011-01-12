-NAZIM HİKMET'İN CD VE KİTABI 17 OCAKTA PİYASADA İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Şair Nazım Hikmet Ran'ın kendi sesinden şiirlerinin yer aldığı CD ile şiir kitabı, şairin doğum günü olan 17 Ocakta piyasaya çıkacak. MPR Halkla İlişkilerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazım Hikmet'in şiirlerini okuduğu, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun arşivinde 50 yıldır saklanan ses kaydı, Yapı Kredi Yayınları ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının işbirliğinde şiirseverlere ulaştırılacak. ''Büyük İnsanlık-Kendi Sesinden Şiirler'' adlı CD ve kitapta, ünlü şairin bugüne kadar hiç yayımlanmamış 2 şiiri de dahil 57 şiiri yer alıyor.