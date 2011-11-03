Nazım Hikmet'e cazcı yorumu



T24 - Berlinli Defne Şahin, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan ve Nazım Hikmet şiirlerinden hazırladığı albümü ile dikkat çekti. 'Yaşam' adlı albümü, şairin sözlerine caz ve pop tınılarıyla hayat veriyor.





Berlin ve Barcelona'da şan eğitimi olan Defne Şahin, uzun süredir Berlin sahnelerinin vazgeçilmez caz sanatçıları arasında. Almanya'daki başarılı Türkler'den biri olan Şahin ABD, Brezilya ve Güney Afrika’daki caz kulüplerinde ve uluslararası festivallerde sık sık konserler veriyor. Onu bugünlerde gündeme getiren konu ise yeni albümü. Şahin'in Nazım Hikmet şiirlerinden hazırladığı albümü Almanya'da hayli ilgi gördü.



"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim.“ Nâzım Hikmet’in bu sözleri, Defne Şahin’in ilk albümünde ona esin kaynağı oldu. Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan albümün adı da “Yaşamak". Albümde şair Nâzım Hikmet’in sözleri caz, pop ve oryantal tınılarla bütünleşiyor.







Defne Şahin yaşamayı özgürlük olarak hissediyor:



"(Yaşamak) Bu şiirlerin tümünün içeriğini anlatan bir kelime. Bunun müzikteki yansıması da melodi. Ama aslında kelimelerin olmadığı özgür bir yaşam. Orada sadece müzik var.“





Özgür olmak!



“Özgürlük“, 27 yaşındaki sanatçının dilinden düşmüyor. Tıpkı 62 yıllık yaşamının 16 yıldan fazlasını hapiste geçiren Nâzım Hikmet için olduğu gibi. Caz müziğinin özgür yanı, Defne Şahin’i çocukluğundan beri kendine çektiğini söylüyor:



"Cazda beni büyüleyen şey, özgürlük. Kendi tarzını, kendi dilini, kendi yorumunu bulabilmen ve doğaçlama özgürlüğünün olması. Bu müziğin etkileyici bulduğum yanı. Bence bu, Nâzım Hikmet’e de uygun. Çünkü o da özgür bir düşünceye sahipti. Bu da müzikle çok iyi bütünleşiyor.“







Defne Şahin ve grubu



Defne Şahin Berlin’de doğmuş. Öğretmen olan anne - babası, onu 11'inci sınıfta eğitimi için ABD’ye göndermiş. Şahin ABD'de caz müziğine hayran olmuş:



"Bu benim ilk kez bir caz grubunda şarkı söylemeye başladığım dönem. İlk kez caz müziğiyle tanıştım ve bu müzik tarzına olan ilgim arttı. Şarkıcı olmak istediğimi anladım. 5 yaşından beri piyano çalıyorum. Daha çocukken projelerim vardı. Koroda söyledim, şan eğitimi aldım. Ama ABD'de lisede gerçekten her gün müzik yaptım. Bu benim öyle bir parçam oldu ki, ’artık başka bir şey yapmak istemiyorum!’ dedim.“



Defne Şahin'in yeni albümündeki şarkılardan birine adını verdiği "Bugün Pazar" şiirini Nâzım Hikmet 1938’de Ankara’da tutuklu bulunduğu sırada yazmış. Nazım Hikmet'in uzun süre sonra ilk kez gördüğü güneşi ve gökyüzüne duyduğu özlemi anlattığı bu şiir, Defne Şahin ve grubunu derinden etkilemiş.



Defne Şahin, Berlin ile İstanbul arasında mekik dokuyor ve yeni projeler üzerinde çalışıyor. Şahin, Nâzım Hikmet’in sözlerini bestelediği albümün ise Barcelona’da doğduğunu belirtiyor:



"Orada pek çok beste yaptım. Orada deniz kenarında yaşıyordum, Nâzım Hikmet de şiirlerinde sık sık deniz, doğa ve özgürlüğe değiniyor. Ve orası, şiirlerin sözleriyle daha fazla bütünleştiğimi hissettiğim yer oldu."











