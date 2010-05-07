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Kültür-Sanat

Nazım Hikmet'e 47. yıl heykeli

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nâzım Hikmet'in ölümünün 47. yılında şairin heykelini dikiyor.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Antalya Büyükşehir Belediyesi Nâzım Hikmet'in ölümünün 47. yılında şairin heykelini dikiyor.


3 Haziran’da hem heykelin açılışı yapılacak, hem de Fazıl Say’ın görkemli Nâzım Oratoryosu seslendirilecek.
 

Antalya Karaalioğlu Parkı’na konulacak Mehmet Aksoy’un yaptığı Nâzım heykelinin kaidesinde Nazım’ın şiirleri de yer alacak. Aynı günün akşamı Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda Nâzım Oratoryosu seslendirilecek. Konserde şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Korosu, şiirlerle Genco Erkal, vokalde Sertab Erener ile Güvenç Dağüstün sahnede olacak. (Kültür Sanat)

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