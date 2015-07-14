Nazım Hikmet Vakfı polis tarafından tahliye edildi!

Beyoğlu’nda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, kiracısı olduğu 116 yıllık Hrisovergi Apartmanı’nından tahliye edildi. Nazım Hikmet Vakfı Twitter hesabından, "hukuk süreçlerinin sonuçlanmamasına karşın" tahliyesi başlayan vakıf için dayanışmaya çağırdı.

Beyoğlu Kent Savunması, AVM yapılacağı öne sürülen binanın tahliyesi ile ilgili polisin içeri girmek isteyenlere izin vermediğini belirtirken, Sıraselviler Caddesi'nde bulunan vakfın tahliyesinin engellenmesi için destek istedi.

Nazım Hikmet Vakfı yaptığı açıklamada, "Beyoğlu Belediyesine ait zabıta ve güvenlik güçleri, tahliye işlemini gerçekleştiriyor. Bu yasa tanımaz, kültür düşmanı eylem ve girişimi şiddetle kınıyor, kamuoyunu Nazım Hikmet Vakfı’yla dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

116 yıllık bir geçmişe sahip Hrisovergi Apartmanı’nın sahibi Balıklı Rum Hastanesi Vakfı, Nazım Hikmet Kültür Vakfı’na binayı boşaltmaları, boşaltmamaları halinde Beyoğlu Belediyesi tarafından tahliye işlemlerinin başlatılacağına dair ihtar göndermişti.

20 yıldır faaliyetlerini Beyoğlu'nda bulunan tarihi binasında sürdüren Nâzım Hikmet Vakfı'ndan daha önce yapılan açıklamada binanın AVM yapılmak istendiği vurgulanmıştı.

Nazım Hikmet Vakfı'nın Twitter'da yaptığı açıklama şöyle: