Nazım Hikmet Şiir Ödülü Erik Stinus’un

"Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Ödülü", Danimarkalı şair Erik Stinus'a verildi.



İstanbul Beyoğlu Şiir Festivali'nin Aya İrini Kilisesi'nde düzenlenen kapanış gecesi, Devlet Opera ve Balesi Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nün müzik dinletisi ile başladı.



Törende konuşan festival direktörü Salih Zeki Tombak, Nazım Hikmet'in anısını yaşatmayı, yapıtlarının yaygınlaşmasını sağlamayı ve çağdaş şairlerin sanata katkısını değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 1995 yılından bu yana verilen ödülün, bu yıl Danimarkalı şair Erik Stinus'a verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Tombak, "Erik Stinus, okuyucuyu Danimarka şiirinin ironik karakterlerinden uzaklaştırır. Stinus, buna karşılık batı şiirinin yaşayandan yola çıkan, yaşadığı çağa tanıklık eden büyük bir ozandır. Yaşam boyu bütün eserlerinde ortaya koyduğu insancıl öz ve sanatsal başarıdan dolayı ödülün kendisine verilmesine karar verildi" diye konuştu.



İranlı şair Naser Feyz ve İrlandalı şair Nuala D'hannail şiir dinletilerinin ardından İstanbul Beyoğlu Şiir Festivali'ne katılan şairler hatıra fotoğrafı çektirdi.



Erik Stinus, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.



1934 yılında doğan Stinus, Nazım Hikmet ile 1951 yılında Berlin Dünya Gençlik Festivali'nde tanışarak etkisinde kaldı. Tanzanya'da 3 yıl "Kalkınma Gönüllüsü" olarak çalışan Stinus'un, yayımlanmış 20 şiir, 4 öykü, 4 gezi kitabı ile bir de romanı bulunuyor.

