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Kültür-Sanat

Nazım Hikmet şiir ödülü Danimarkalı şaire verildi

Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Ödülü'nün, Danimarkalı şair Edik Stinus'a verilmesi kararlaştırıldı.

06 Nisan 2009 03:00

Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Ödülü'nün, Danimarkalı şair Edik Stinus'a verilmesi kararlaştırıldı.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan yapılan açıklamada, John Berger (İngiltere), Henrik Nordbrandt (Danimarka), Titos Patrikios (Yunanistan), Cevat Çapan, Turgay Fişekçi ve Tarık Günersel'den oluşan seçici kurulun, yaşam boyu bütün eserlerinde ortaya koyduğu insancıl öz ve sanatsal başarıyı gözönüne alarak ödülün Erik Stinus'a verilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Erik Stinus'a ödülünün, 26 Nisan Pazar günü Uluslararası İstanbul Beyoğlu Şiir Festivali'nin Aya İrini Kilisesi'nde düzenlenecek kapanış gecesi töreninde verileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, 1934 yılında doğan Erik Stinus, 1951 Berlin Dünya Gençlik Festivali'nde Nazım Hikmet'le tanıştı ve onun etkisinde kaldı. 3 yıl Tanzanya'da "Kalkınma Gönüllüsü" olarak çalışan Stinus'un, yayımlanmış 20 şiir, 4 öykü, 4 gezi kitabı ile bir romanı bulunuyor

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