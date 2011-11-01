Nazım Hikmet' Farsçaya çevriliyor

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'İstanbul bana bir aşk oldu'

İranlı yazar, şair ve çevirmen Ahmet Puri, yaptığı açıklamada, 1978'den beri eserleriyle tanışık olduğu Nazım Hikmet'in başta lirik şiirleri olmak üzere 300 kadar şiirini Farsçaya tercüme edeceğini söyledi.Ünlü şairin hayatını ve dünya görüşünü de içeren bir çalışmaya aynı kitapta yer vereceğini belirten Puri, İranlıların bu eserle Nazım Hikmet'i daha yakından tanıyacağını kaydetti.İngiltere'de eğitim gördüğü yıllarda bir Türk arkadaşı aracılığıyla Nazım Hikmet'in şiirlerini okumaya başladığını hatırlatan Puri, Azeri olduğu için Türkçeye pek yabancılık çekmediğini ifade etti.Nazım Hikmet'ten daha önce de çeviriler yaptığını kaydeden Puri, şunları söyledi:''İlk şiir kitabını 'Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi' başlığıyla 1989'da tercüme ettim. Şu anda 12 baskı yaptı. İkinci şiir kitabını da 'Dünyayı sensiz gezdim' başlığıyla 2006'da çevirdim ve şu ana kadar dört kez basıldı.''Türkiye'ye ilk kez geçen ay gittiğini, İstanbul ve Ankara'yı gezdiğini belirten Puri, ''Türkiye'yi özellikle de İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul bana bir aşk oldu. Tekrar gidip ziyaret etmeliyim, çok güzel bir şehir'' ifadesini kullandı.Ahmet Puri, Türkiye'nin çok iyi yazar ve şairleri olduğunu, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Orhan Pamuk, Cemal Süreyya, Oktay Rıfat'ın eserleriyle tanışık olduğunu söyledi.Türk ve İran kültürlerinin birçok ortak noktası olduğunu anlatan Puri, ''Türkçeden Farsçaya ve Farsçadan da Türkçeye daha fazla eser çevrilmeli'' diye konuştu.