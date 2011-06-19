-NAZIM HİKMET ESKİŞEHİR'DE ANILDI ESKİŞEHİR (A.A) - 19.06.2011 - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır Belde Belediyesi tarafından 10'uncusu bu yıl düzenlenen etkinlik kapsamında ünlü şair Nazım Hikmet ve Kuvayı Milliye şehitleri anıldı. Doğançayır Belde Belediye Başkanı Ali Rıza Koca, ünlü şairin anıtsal mezarı başında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in bir dünya şairi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Nazım Hikmet'i bir kez daha anmanın gururunu yaşıyoruz. Baştan sona yaşamını halkına ve tüm insanlığa adamış bu büyük şairi Doğançayır'da bir kez daha bağrımıza basıyoruz. Onun düşüncelerini, dünyaya bakışını, şiirlerindeki insan sevgisini, gelecek güzel günlere olan inancını selamlıyoruz. Nazım'ı 1995 yılında Türkiye'ye getirmek için girişimlerimiz olmuştu. Doğançayır, Nâzım'ı hak eden bir yer.'' Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz de Nazım'ın bir Anadolu beldesinde 10 yıldır anılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, ''Öyle isimler vardır ki unutulmazlar. Nazım da o unutulmazlar arasındadır'' dedi. Yazar ve şairler Sezai Sarıoğlu, Güney Özkılınç, Osman Araf Tekin, Muzaffer Cura, Harun Atak, İlhan Çınar ve Ali Fuat Soylu da birer şiir okudu, konuşma yaptı. Etkinlikler kapsamında Kırkkız Dağı eteğindeki Atatürk rölyefinin açılışı gerçekleştirildi. İkincisi bu yıl verilen Nazım Hikmet Araştırma Ödülü, araştırmacı-yazar Güney Özkılınç'ın, ''Nazım'ın Bursa Yılları'' adlı kitabına verilirken, Özkılınç'ın araştırmaları sırasında Nazım Hikmet'e ilişkin bulduğu fotoğraflar da izlenime sunuldu. Ayrıca Sami Nebioğlu ve Pakize Koç'un hazırladığı bakır ve alüminyum rölyef sergisi de açıldı.