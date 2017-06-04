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Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü, Rutkay Aziz ve öldürülen Rus büyükelçi Karlov adına eşine verildi

Karlov'un ödülünü alan eşi Marina Karlova dakikalarca ayakta alkışlandı

04 Haziran 2017 12:56

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Nâzım Hikmet'i anma etkinlikleri kapsamında şairin adıyla dağıtılan dostluk ödüllerinin bu yılki sahipleri Ankara'da öldürülen Rus büyükelçi Andrey Karlov ve sanatçı Rutkay Aziz oldu. Karlov'un ödülünü törene katılan eşi Marina Karlova, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'den aldı. Karlov'un eşi dakikalarca ayakta alkışlandı. 

Nâzım Hikmet mezarı başında anıldı

CNN Türk'te yer alan habere göre, Diriöz, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödülü takdim etmekten dolayı şeref duyuyorum. Alçakça bir saldırı sonucu hayatını kaybeden ve Türk-Rus ilişkilerine ve dostluğuna büyük katkıda bulunan Karlov'un anısı daima kalbimizde yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Marina Karlova da eşinin Nazım Hikmet Dostluk Ödülü'ne layık görülmesini, eşinin Türk-Rus dostluğuna yaptığı katkının bir sonucu olarak gördüğünü ifade etti. Karlov'un ödüle layık görülmesi, konser salonunu dolduran Türk ve Rus seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Rutkay Aziz'in ödülünü de sanatçı Zülfü Livaneli verdi.

"Yaşanan olay Türkiye'ye karşı düşüncelerimi etkilemedi"

Marina Karlova ödül töreninin ardından Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, duygularını şöyle dile getirdi:

"Benim için bu ödül çok önemli. Çünkü Nazım Hikmet Sovyetler Birliği ve Rusya'nın önemli bir dostuydu, önde gelen bir şair ve yazardı. Benim için bu denli önemli bir kişinin adını taşıyan ödülün eşime takdim edilmesi çok önemli. Eşim Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun kurulması için çaba sarf etti."

Karlova, Türk halkını ve kültürünü çok sevdiğini belirterek, "Türkiye benim için yakın bir ülke, ben Türkiye'yi çok sevdim. Ben bu ülkeyi ve halkını candan sevdim. Yaşanan olay bile benim Türkiye'ye karşı düşüncelerimi etkilemedi. Türkiye'deki insanlar mükemmel" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende Ferhat Livaneli Orkestrası konser verirken şair Sunay Akın da gösteri yaptı.

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