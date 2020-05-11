Nâzım Hikmet anısına 'Yazıdan Görsele' tasarım yarışması düzenleniyor

Dünyaca ünlü Türk şair Nâzım Hikmet anısına düzenlenen 'Yazıdan Görsele' tasarım yarışması açıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nâzım Hikmet Ran'ın anısına “Yazıdan Görsele” tasarım yarışması düzenleniyor.

Herkese açık olacak olan yarışma Nâzım Hikmet Ran'ın ölüm yıldönümü olan 3 Haziran’da, şairin eserlerinden yola çıkarak onun duygu, düşünce ve hayallerini bugüne taşımak ve bir görsel anma oluşturmak hedefiyle Nâzım Hikmet’e ait bir eserden (şiir, tiyatro oyunu, mektup, roman, öykü, fıkra, masal, senaryo, inceleme yazısı) katılımcıların istediği uzunlukta bir bölümü seçerek, seçtiği bölümü görselleştirmesi bekleniyor.

Yarışmanın bir diğer amacının da mimarlık, grafik tasarım, güzel sanatlar, resim, iletişim gibi alanlarda öğrenim gören ya da mesleğe yeni başlamış gençlere, bu alanda kendilerini ifade etme fırsatı vermek olduğu belirtildi.

Nâzım Hikmet anısına 'Yazıdan Görsele' tasarım yarışması 5-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sonuçları 3 Haziran 2020 tarihinde online olarak sergilenecektir.

Detaylı bilgi ve yarışma şartnamesine yedi24.mimarlarodasiankara.org web sitesinden erişilebilen yarışma için Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nâzım Hikmet anısına herkesi üretime davet etti.

“Ben yazarım ve mesleğimin doğası gereği mimariyle aramda kan bağı var.

İster müzik, ister resim,isterse edebiyat olsun,

her türlü sanat eserinin temelinde

mimari düşünüş ve kompozisyon ilkesi yatar.”

Nâzım Hikmet