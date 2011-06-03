Nazım Hikmet anılıyor

T24 - Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 48'inci yıldönümünde Moskova'da, mezarı başında anılıyor.







Nazım Hikmet Ran, ölümünün 48. yıldönümünde Moskova'da anılıyor.

Türkiye'den sanat, edebiyat ve medya dünyasından çeşitli isimler de, törene katılmak için Moskova'ya gitti. Anma etkinlikleri sabah, ünlü şairin Novodeviçi Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle başladı.





Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, şair Atol Behramoğlu, gazeteci Ece Temelkuran ve sanatçı Musa Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Nazım'ın Türkçe ve Rusça şiirleri okundu.





Etkinliklerin ikinci ayağında, Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde, çocuk okuma salonunun açılışı yapılacak. Açılışın ardından Nazım Hikmet Kütüphanesi'ndeki Rus çocuklar tarafından çizilen "Dünyayı Çocuklara Bırakalım" konulu resim sergisi gezilecek.



Rus-Türk İşadamları Biriliği'nin organize ettiği anma etkinliği, aynı akşam ünlü halk ozanı Musa Eroğlu'nun vereceği konserle sona erecek.



