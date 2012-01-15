Nâzım Hikmet 110 yaşında

T24 - Şairin 110'uncu doğum gününde güzel bir haber: 'Sevdalı Bulut' Fransa'nın en büyük yayıncılarından biri olan Gallimard tarafından yayımlanacak. Nâzım Hikmet'in doğum yıldönümü bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanıyor.





Söz konusu Nâzım Hikmet kadar büyük bir şair ise onun bir zamanlar ufak bir çocuk olduğunu düşünmek akla sık gelen bir şey olmuyor. Böyle büyük insanların doğduğunu değil de hep var olduğunu düşünüyoruz ya da böyle hissetmek istiyoruz. Şu ya da bu... Nâzım Hikmet doğalı tam 110 yıl oldu bugün. Bundan 10 yıl önce şairin 100’üncü yaşında UNESCO 2002’yi Nâzım Hikmet Yılı kabul etmişti. Ne tuhaf ve acıydı ki Türkiye o sıralarda hâlâ şairin ‘vatan haini’ olup olmadığını tartışıyordu.



Bugün tüm dünya tarafından tanınan Nâzım Hikmet’in biyografisini tekrar edecek değiliz. Ama güzel bir haberi paylaşabiliriz. Şairin 110’uncu doğum gününde Kalem Ajans’tan önemli bir haber geldi. Nâzım Hikmet’in çocuk edebiyatına kazandırdığı ‘Sevdalı Bulut’ Fransa’nın en önemli yayıncılarından Gallimard tarafından yayımlanacak. Beş yıldan beri Türk edebiyatının yurtdışında tanıtımında büyük adımlar atan Kalem Ajans’ın telif satışı için imzaladığı 500. sözleşme Nâzım Hikmet’in ‘Sevdalı Bulut’ eseri için oldu. Babası Alman, annesi Türk olan ve Fransa’da yaşayan Oya-Lydia Bierschwale tarafından yeni çizimlerle yayımlanacak olan ‘Sevdalı Bulut’, Fransız okurlarla 2012’nin son aylarında buluşacak. Daha önce Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nâzım Hikmet’in birçok eserini yayımlayan Gallimard, ‘Sevdalı Bulut’u Gallimard Jeunesse Giboulées koleksiyonunda yayımlayacak.

Kardeş Türküler’den Nâzım konseri



Nâzım Hikmet’in 110’uncu doğum yıldönümü Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı ve Beşiktaş Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. ‘Nâzım Hikmet Tiyatro Afişleri Sergisi’, ‘Geçmişten Geleceğe Nâzım Hikmet Paneli’ ve Kardeş Türküler Konseri’nin yer aldığı etkinliklere Nâzım Hikmet Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ve Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da katılacak. Saat 16.00’da Akatlar Kültür Merkezi’nde yapılacak ‘Geçmişten Geleceğe Nâzım Hikmet’ konulu panelde Cevat Çapan, Konur Ertop, Turgay Fişekçi, Doğan Hızlan ve Timur Selçuk konuşacak.



Etkinlikler saat 11.00’de Tarabya Oteli önünde Nâzım Hikmet’in ülkeden ayrıldığı son noktada denize çiçeklerin atılmasıyla başlayıp saat 22.00’de MKM’de yapılacak Kardeş Türküler konseriyle bitecek. Nâzım Hikmet Tiyatro Afişleri Sergisi 31 Ocak’a kadar Akatlar Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.



Bugün Pazar

Bugün pazar.

Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.

Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün

bu kadar benden uzak

bu kadar mavi

bu kadar geniş olduğuna şaşarak

kımıldamadan durdum.

Sonra saygıyla toprağa oturdum,

dayadım sırtımı duvara.

Bu anda ne düşmek dalgalara,

bu anda ne kavga, ne hürriyet,

ne karım.

Toprak, güneş ve ben...

Bahtiyarım...



Nâzım Hikmet





