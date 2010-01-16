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Kültür-Sanat

Nazım Hikmet 108 yaşında!

Beşiktaş Belediyesince düzenlenen ''Ustalara Saygı'' etkinliğinde 108. doğum yıl dönümü kutlanan Nazım Hikmet anılacak.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - Beşiktaş Belediyesince düzenlenen ''Ustalara Saygı'' etkinliğinde 108. doğum yıl dönümü kutlanan Nazım Hikmet anılacak.





Faruk Şüyün'ün hazırladığı ve moderatörlüğünü üstlendiği ''Ustalara Saygı'' etkinliği, Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi'nde 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Gecede, şiirleri kadar düşünceleri, yazıları, tiyatro oyunlarıyla da edebiyata ve toplum yaşamına derin izler bırakan ve nüfus kaydında doğum günü 15 Ocak 1902 olarak görünen Nazım Hikmet'in eserleri, yaşamından anılar ve etkiledikleri sanatla yoğrularak seyircilere sunulacak.

Nazım Hikmet'in şiirlerini Ece Okay, Erhan Özçelik, Mazlum Kiper ve Tuna Egemen'in seslendireceği gecede, Esin Afşar'ın piyanist Aslı Gülayas eşliğinde Nazım Hikmet'in şiirlerinden besteleri yorumlayacak.

Geceye İlkim Karaca da ustanın ''Sen Yoksun'' şiirini Hasan Perçiner'in udu eşliğinde okuyarak katılacak.

Fazıl Say'ın ''Nazım Oratoryosu''ndan bir bölümün, Cem Karaca'nın ''Çok Yorgunum'' yorumunun, Ruhi Su'nun ''Kadınlarımız'' kaydının ve Korkut Akın'ın Nazım Hikmet için hazırladığı görüntülerin de seyircilere sunulacağı geceye Ataol Behramoğlu, Işık Öğütçü, Işıl Özgentürk, Rasih Nuri İleri, Refik Erduran ve Turgay Fişekçi de katılacak.

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