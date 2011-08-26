-Nazım Ekren rektör oldu ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - YÖK Genel Kurulu toplantısında, 60. hükümet döneminde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesine rektör olarak atandı. Toplantıda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine rektör seçimi için Cumhurbaşkanlığına sırasıyla Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hasan Gönen, Prof. Dr. Yavuz Beşoğul'un isimlerinin bildirilmesi de karara bağlandı. Bugün toplanan YÖK Genel Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde seçimle belirlenen 6 aday arasından, Yükseköğretim Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda 3 adayın belirlendiği bildirildi. Buna göre, sırasıyla Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hasan Gönen, Prof. Dr. Yavuz Beşoğul'un isimlerinin Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilmesine karar verildi. Açıklamaya göre, genel kurulda 4 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı olarak önerilen adaylarla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildi. İstanbul Aydın Üniversitesi için Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İstanbul Gelişim Üniversitesi Prof. Dr. Mesut Güner, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Nazım Ekren, Üsküdar Üniversitesi Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan rektör olarak belirlendi. -38 fakülteye dekan ataması yapıldı- Genel kurul toplantısında, 38 fakülteye dekan ataması da gerçekleştirildi. Dekan atanan fakülteler, üniversiteleri itibarıyla şöyle oldu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Ömer Zorba, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Fatih Nuray, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Veysel Kula, Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Hasan Çimen, Teknoloji Fakültesine Prof. Dr. Kubilay Aslantaş, Veteriner Fakültesine Prof. Dr. Abdullah Eryavuz, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Ömer Varol, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Ufuk Aydın, İletişim Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, İşletme Fakültesine Prof. Dr. Melih Erdoğan, Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesine Prof. Dr. Yaşar Eren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Olcay Hisar, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Yusuf Ziya Taşkan, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Oya Işık, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. İlhan Genç, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Süleyman Doğan, Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Adem Dölek, Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Nevzat Can, Fen Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Aydın, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Hasan Akbulut, Konya Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Şerafettin Erel, Turizm Fakültesine Prof. Dr. Muhsin Kar, Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Fakültesine Prof. Dr. Yaşar Kasap, Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Taçnur Baygar, Teknoloji Fakültesine Prof. Dr. Osman Göktaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine Prof.Dr. Suat Erdoğan, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Aslı Korkut, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Zeki Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Halil Çetişli, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Muhammet Hakan Türkkahraman, Orman Fakültesine Prof. Dr. Cahit Balabanlı, Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Ali Kemal Yakut, Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz.'' -Dokuz Vakıf Üniversitesi için dekanlar belirlendi- Dokuz vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak Yükseköğretim Kurulu'na önerilen adaylarla ilgili olumlu görüş bildirilmesine de karar verildi. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Rahmi Yağbasan, Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Korkut Ersoy, Tıp Fakültesine Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesine Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Diş Hekimliği Fakültesine Prof.Dr. Serdar Üşümez, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Şuayip Karakaş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Hikmet Savcı, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. M.Akif Aydın, Maltepe Üniversitesi İİBF'ne de Prof. Dr. Nazif Gürdoğan dekan oldu. YÖK Genel Kurulu, 22 Eylül'de toplanacak.