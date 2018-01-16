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Kültür-Sanat

Nazım dostları Kartal'da buluştu

İSTANBUL, (DHA)- NAZIM Hikmet, dünyaya gelişinin 116’ncı yılında Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı

16 Ocak 2018 17:15

İSTANBUL, (DHA)- NAZIM Hikmet, dünyaya gelişinin 116’ncı yılında Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programına gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, tiyatro sanatçısı Orhan Alkan, şair Ahmet Telli ve şair İbrahim Karaca katıldı.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi salonu, ünlü Şair Nazım Hikmet Ran’ın sevenleriyle doldu. Şairin 116’ncı doğum günü nedeniyle Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliği ile memleket şairi bir kez daha anıldı. Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, duayen gazeteci - yazar Hıfzı Topuz, tiyatro sanatçısı Orhan Alkan, şair Ahmet Telli, şair İbrahim Karaca ve yüzlerce Nazım dostu katıldı.

NAZIM\'IN ANILARINI ANLATTILAR

Nazım Hikmet’in yaşamından bahseden kısa bir sinevizyon gösterisinin ardından başlayan etkinlikte Eğitim-Sen üyesi Laşer Fidan bir konuşma yaparak Nazım Hikmet’in bir dönem Bolu’da öğretmenlik yaptığını belirtti ve Milli Mücadele dönemine yaptığı katkıyı anlattı. Etkinlikte daha sonra tiyatro sanatçısı Orhan Alkan, Nazım Hikmet’in bir şiirini okudu. Daha sonra söz alan ve kendisinin de Kartallı olduğunu belirten Hıfzı Topuz ise Nazım Hikmet ile Paris’te ortak dostları Abidin Dino aracılığı ile tanıştıklarını belirterek, Nazım Hikmet ile birlikte yaşadıkları anılardan örnekler verdi. Nazım’ın hep memleket hasreti içinde olduğunu belirten Topuz, bizzat Nazım Hikmet’ten duyduğu 3 ilginç anıyı da izleyicilere aktardı.

\"BAZI ŞİİRLERİ GÜNÜMÜZE UYUYOR\"

Nazım’ın şiirini okuyarak intihardan vazgeçenlerin ya da Nazım’ın şiiri nedeniyle evlenenlerin olduğunu belirten Topuz, Nazım Hikmet’in iyi ki bugünleri görmediğini, görseydi bile mutlaka lafını esirgemeyeceğini söyledi. Şair Ahmet Telli ise yatılı okulda Nazım’ın şiirleri ile büyüdüklerini, içinde bulundukları salonun açılışına da merhum Can Yücel ile birlikte geldiklerini hatırlatarak, şairin şiirlerinden örnekler okudu. Şair İbrahim Karaca, Nazım ile ilgili paylaşılan anıların topluma mal olduğunu belirterek, Nazım’ın; hangi koldan olursa olsun sol düşünceye sahip herkesin üzerinde uzlaştığı biri isim olduğunu söyledi. Karaca, Nazım’ın bugün bir sansüre uğradığını belirterek, bazı şiirlerinin bugüne bile tıpa tıp uyduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından sahneye davet edilen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, konuşmacılara katkılarından dolayı çiçek takdim etti. Başkan Altınok Öz yaptığı konuşmada, Nazım’ın adının yaşamaya devam ettiğini belirterek, ilerleyen yaşına rağmen programa katılan gazeteci - yazar Hıfzı Topuz’a ve diğer katılımcılara teşekkür etti. Hıfzı Topuz’un adını Kartal’da yaşatmak istediklerini belirten Başkan Altınok Öz, Nazım Hikmet’in bir şiirinde de bahsettiği ve bir süre aynı koğuşta yattığı Kartallı Kazım’ın adını Kartal’da bir meydanda yaşattıklarını kaydetti.

Anma programının bundan sonraki bölümünde sahneye çıkan Grup Adalılar, Nazım’ın şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirdi.

(FOTOĞRAF)

 

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