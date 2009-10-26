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'Nazım bir şiir için 13 yıl hapis yattı'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’da konser veren Volkan Konak, Kandil’den gelen PKK’lılara tepkisini dile getirdi.

26 Ekim 2009 02:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’da konser veren Volkan Konak, Kandil’den gelen PKK’lılara tepkisini dile getirdi.

Nazım Hikmet’in bir şiir için 13 yıl hapis yattığını söyleyen sanatçı, dağdan inenlerin törenle karşılanmasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Konak, “Bu özel akşamdan Amerikan uşaklarıyla işbirliği yapanlar ne anlar? Sığır geldiler, sığır giderler. Sizi yıllardır kandırıyorlar. Biz kimsenin nüfus cüzdanına bakıp şarkı söylemiyoruz. Biz Türkiyemiz’in güzellikleriyle şarkılarımızı söylüyoruz. Sizi yumurta gibi tokuşturmuyoruz. Türkiye’de son günlerde ırk ve inanç konuşuluyor. Hani Adem ve Havva’dan gelmiştik! Demek ki,  yüzyıllardır bizi kandırıyorlar” dedi.

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