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Kültür-Sanat

Nâzım Alman basınında

Alman "Frankfurter Rundschau" gazetesi, yazar ve şair Nâzım Hikmet'i tanıttı.

07 Ekim 2008 03:00

Alman "Frankfurter Rundschau" gazetesi, yazar ve şair Nazım Hikmet'i tanıttı.

"Hassas bir adam" başlığıyla yayınlanan ve Nâzım Hikmet'in büyük bir fotoğrafına yer verilen yazıda, "hayatının büyük bir kısmını cezaevinde ve sürgünde geçiren Nâzım Hikmet'in, buna rağmen eserleriyle Türkiye'de bir efsane olduğu" görüşüne yer verildi.

Yazıda, "Türkiye'de 1936-1965 yılları arasında sıkı yayın yasağı olduğu, bu nedenle Nâzım Hikmet'in, birçok eserinin yayınlandığını görmediği, kendisini komünist olarak nitelendirdiği için uzun yıllar eski SSCB'de yaşadığı, ancak her zaman daha iyi bir yaşam için çaba harcadığı, bunun da takdire değer olduğu" belirtildi.

Bu takdiri göstermek için çok sayıda şiirinin seçilerek, "Die Namen der Sehnsucht" (Hasretlerin Adı) adı altında Türkçe ve Almanca olarak Ammann yayınevi tarafından kitap olarak yayımlandığı kaydedildi.

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