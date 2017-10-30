Nazilli'deki halk pazarları, her gün dua ile açılıyor

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki halk pazarları, 10 yıldan bu yana \'pazar duası\' ile açılıyor. Gelenek, pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri tarafından da büyük ilgi görüyor.

Yeni Sanayi Mahallesi Cumhuriyet Camisi Müezzini İsmail Düzyol, haftanın 5 günü Nazilli\'de açılan halk pazarlarında \'pazar duası\' okuyarak esnafa hayırlı kazanç, halka ise hayırlı alışveriş dileğinde bulunuyor. Müezzin Düzyol, perşembe günleri Nazilli Belediyesi\'nin santralinden ses sistemi aracılığıyla yaptığı duayı, cumartesi, pazar, salı, çarşamba günleri ise cami hoparlöründen gerçekleştiriyor. Düzyol, \"Perşembe günleri Nazilli Belediyesi\'nin tüm hoparlörlerinden pazar duası yapıyoruz. Pazar duamız tüm ilçeden duyuluyor. Vatandaşlarımız yaptığımız bu uygulamadan çok memnun. Sürekli telefon ederek teşekkür ediyorlar. 10 yıl önce Kuyucak ilçesinin Pamukören mahallesinden Nazilli\'ye tayin olduğumda bir cami imamı arkadaşım bana, \'Hocam, emekli olacağım ama sürdürdüğümüz pazar duası işini yürütebilir misin?\' dedi. Ben de o günden buyana bu işi yürütüyorum. Sağlığımız elverdiği sürece de yürüteceğim. Pazar duamız, ülkemizin dört bir yanından Nazilli\'ye gelen misafirlerimizin hoşlarına gidiyor. Kendi memleketlerinde de böyle pazar duasının yapılmasını istiyorlar\" dedi.

Pazar duası için Konya\'nın Akşehir ilçesinden kendilerine istek geldiğini belirten Düzyol, \"Hazırlayıp, duayı onlara da gönderdik, İnşallah orada da bu dua yapılıyordur\" diye konuştu.



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