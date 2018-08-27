Nazilli'de Yavuz destek istedi

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, hazırlık maçında Turgutluspor\'u 2-0 yenerken teknik direktör Ahmet Yavuz camiadan destek istedi.

Genç ve dinamik bir takım kurduklarını ifade eden Yavuz, \"Bu takıma sahip çıkılırsa çok önemli başarılar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Her geçen gün taşlar yerine oturuyor. Özel karşılaşmalarda sergilediğimiz oyun bana umut veriyor. Kafamızdaki düşünceleri sahaya yansıtabiliyoruz. Bazı eksikliklerimiz var ama bunu sezon başlayana kadar gidereceğiz. İlçe bizim yanımızda olsun yeter, her sıkıntıyla baş ederiz\" dedi.