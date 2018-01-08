T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli'de Tayfur Uşak'a gitti

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da forvet Tayfur Emre Yılmaz, 3'üncü Lig temsilcisi Utaş Uşakspor'a gitti

08 Ocak 2018 14:44

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da forvet Tayfur Emre Yılmaz, 3\'üncü Lig temsilcisi Utaş Uşakspor\'a gitti. Şu ana kadar kadrosuna 8 takviye yapan, 15 futbolcusuyla da yollarını ayıran Nazilli\'de bonservisini alan tecrübeli golcü Uşakspor\'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Babaeksispor\'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor\'da profesyonel oldu. Sırasıyla Sivasspor, Göztepe, Torbalıspor, Gölcükspor, Manavgatspor, Altınordu, Kırıkhanspor, Menemen Belediyespor ve Pendikspor formalarını giyen Tayfur Emre, bu sezonun ilk yarısında Nazilli\'de 17 lig maçına çıkıp 2 gol atabildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ DHATFFLig Beyaz GrupNazilli BelediyesporTayfur Emre YılmazLigUtaş UşaksporNazilliUşaksporFutbola BabaeksisporMalatyasporSırasıyla Sivasspor Göztepe Torbalıspor Gölcükspor Manavgatspor Altınordu Kırıkhanspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24