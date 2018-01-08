Nazilli'de Tayfur Uşak'a gitti

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da forvet Tayfur Emre Yılmaz, 3\'üncü Lig temsilcisi Utaş Uşakspor\'a gitti. Şu ana kadar kadrosuna 8 takviye yapan, 15 futbolcusuyla da yollarını ayıran Nazilli\'de bonservisini alan tecrübeli golcü Uşakspor\'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Babaeksispor\'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor\'da profesyonel oldu. Sırasıyla Sivasspor, Göztepe, Torbalıspor, Gölcükspor, Manavgatspor, Altınordu, Kırıkhanspor, Menemen Belediyespor ve Pendikspor formalarını giyen Tayfur Emre, bu sezonun ilk yarısında Nazilli\'de 17 lig maçına çıkıp 2 gol atabildi.